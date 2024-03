Sławomir Nitras szykuje się na starcie z działaczami sportowymi. Chce skończyć z wyłącznymi rządami mężczyzn i - za pomocą nowego prawa - wprowadzić tam kobiety. W ministerstwie sportu powstał właśnie projekt ustawy. Poznaliśmy jego szczegóły. "Polskie związki sportowe dążą do zachowania we władzach polskiego związku sportowego zrównoważonej reprezentacji płci". Tak brzmi jeden z nowych artykułów: 9a. 1., który jeśli wejdzie w życie, będzie prawdziwą rewolucją. Arleta Zalewska z "Faktów" TVN i Aleksandra Pawlicka z "Newsweeka" w najnowszym odcinku "Wyborów Kobiet" w TVN24 GO ujawniają i omawiają, jakie jeszcze zmiany szykuje minister sportu dla kobiet.

Jak? Nowy rząd chce wprowadzić kwoty i ich przestrzeganie powiązać z finansowaniem. To pierwsza część kluczowego artykułu z nowego projektu ustawy: "W skład zarządu polskiego związku sportowego liczącego: sześć i więcej członków, powinno wchodzić nie mniej niż 30 procent członków zarządu - kobiet i nie mniej niż 30 procent - mężczyzn". Ale to przepis, który dopiero w połączeniu z tym nabiera znaczenia: "Polski związek sportowy, który nie spełnia obowiązków, o których mowa […] nie może ubiegać się o finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań ze środków budżetu państwa". Mówiąc wprost: ryzyko utraty dotacji i setek tysięcy złotych na działalność związku i na rozwój zawodników i zawodniczek ma zmusić działaczy, by podzielili się władzą z kobietami.

To, co również nowe i ważne w proponowanym projekcie ustawy, to szereg przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji w sporcie. Chodzi - jak czytamy w projekcie ustawy - zarówno o przemoc psychiczną, wykorzystywanie seksualne, jak i inne nadużycia wobec zawodników. Wszystkie związki sportowe będą musiały powołać specjalnych pełnomocników, którzy będą - w ramach ich drużyn, zespołów, związków i klubów - odpowiadać za przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji. Do tego wszystkie kluby sportowe będą musiały przyjąć "standardy ochrony zawodników" oraz przyjąć i udostępniać na stronie internetowej "standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji w sporcie". A po uzyskaniu informacji o takich zachowaniach czy zdarzeniach w ich szeregach kluby będą musiały niezwłocznie zgłaszać to rzecznikowi ochrony praw zawodników. Ten zostanie powołany przy ministrze sportu i wyposażony w niezbędne narzędzia do monitorowania, wykrywania, przeciwdziałania i zgłaszania do odpowiednich organów ścigania wszelkich takich zachowań..