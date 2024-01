"Wybory kobiet". Tusk i Czarzasty razem do wyborów? Jest zielone światło, znamy kulisy

Kiedyś to byłoby nie do pomyślenia. My i lewica razem - mówi nam polityk znający kulisy negocjacji dwóch ugrupowań. - Co się zmieniło? - dopytujemy. Pragmatyka. Czysta pragmatyka. Liderzy KO i Nowej Lewicy są właśnie w samym środku negocjacji dotyczących wspólnego startu w kwietniowych wyborach. W piątek liderzy i ich współpracownicy, spotkali się w ramach tak zwanych rozmów koordynacyjnych. Znamy pierwsze ustalenia. O strategii KO i Nowej Lewicy na wybory samorządowe rozmawiały Arleta Zalewska i Aleksandra Pawlicka w najnowszym odcinku "Wyborów kobiet" w TVN24 GO. Omawiały nie tylko jak, ale też, z czym do wyborów chce iść nowa koalicja rządowa.

Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty dostali zielone światło od zarządów swoich partii, by prowadzić negocjacje dotyczące wspólnego startu w wyborach samorządowych. Po tym jak Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz podjęli decyzje o osobnym starcie Trzeciej Drogi, oni musieli usiąść do stołu sami. Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji decyzja zapadła. W wyborach do sejmików: KO i Nowa Lewica, pójdą razem.

- Teraz liderzy muszą uzgodnić ramy porozumienia, a potem grupy robocze zajmą się szczegółami - mówi nam polityk znający kulisy tych rozmów, dodając jednocześnie, że "kolejne spotkania odbędą się w przyszłym tygodniu. Wtedy punkt po punkcie uzgodnimy konkrety, które muszą znaleźć się w porozumieniu".

Inny polityk, tym razem Nowej Lewicy, wskazał, że sprawa finansowania kampanii jest "zawsze trudnym elementem porozumienia". - I to jest jeszcze przed nami - mówi. Jeśli chodzi o liczbę i podział miejsc na listach w 16 okręgach sejmikowych, to jak słyszymy w obu partiach "uzgodnienia, które będą zapadały na poziomie województw". - Sejmiki to pikuś jeśli chodzi o porozumienie. Dogadamy się bez żadnych problemów, czekamy tylko na wytyczne od liderów - mówi nam lider KO w jednym z województw.

Plan jest więc jasny. Koalicja rządowa dzieli się na dwa bloki. Po jednej stronie Trzecia Droga, po drugiej Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica. Powód? Większa szansa, by przeskoczyć PiS. By mieć lepszy niż Prawo i Sprawiedliwość wynik. Połączone listy KO i Nowej Lewicy mogą, według ich wewnętrznych sondaży liczyć na 34-36 proc., przy wyniku PiS na poziomie nawet 33 proc. to daje wielki sukces nowej koalicji rządowej.

- Bycie liderem sondażu w wieczór wyborczy to jego (Donalda Tuska - red.) cel. Dla szefa liczą się więc głównie sejmiki - mówi nam polityk KO, podkreślając, że Nowa Lewica w sejmikach zdobywałaby według ich sondaży po 11 mandatów.

Z drugiej strony, jak mówią nam politycy KO, gdyby Jarosław Kaczyński po pół roku bycia w opozycji wygrał wybory samorządowe, byłoby to dla PiS niebywałe polityczne paliwo. Szczególnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a te już w czerwcu.

Przed liderami jednak najtrudniejszy etap negocjacji: uzgodnić koalicję i kształt list: do rad miast, gmin, powiatów i na prezydentów największych i prestiżowych wyborczo miast. Tu wszystko zależy od regionu, popularności i szans kandydatów. - Będą regiony, że wystawimy z Koalicją Obywatelską tylko jednego kandydata na prezydenta - przekazują nam politycy znający kulisy tych rozmów. - Zdarzy się, że i my, i oni wystawimy swoich. Szczególnie w tych miastach, gdzie nikt nie ma szans na pierwszą turę. Podobnie jest w relacji z Trzecią Drogą. Ale za każdym razem będzie liczył się pragmatyzm, czyli najlepszy wynik dla koalicji. - dodają. To jednak scenariusz idealny, który nie uwzględnia kwestii kluczowej, czyli ambicji. Praktyka wyborcza jest więc dużo trudniejsza. Są kandydaci, którzy mogą nie zgodzić na ustalenia "na górze". I wystartować z własnych komitetów - tłumaczą.

We wspólnym starcie w wyborach z Koalicją Obywatelską, problemu nie widzą też politycy partii Razem. - W sprawie szczegółów, czekamy na wytyczne z "centrali". Ale dla nas wspólny start do sejmików to dobre rozwiązanie - mówi nam polityk z władz partii.

Plan na "odzyskanie" Polski z rąk PiS

Plan koalicji rządowej na te kampanie jest prosty. Przejęcie władzy w samorządach, po Sejmie i rządzie - to ma być kolejny, niezbędny krok w "odzyskaniu" Polski z rąk PiS-u. Takie ma być hasło przewodnie tej kampanii. Jej ważną częścią będzie prezentacja wyników i wniosków z audytów w ministerstwach, spółach i instytucjach państwowych. - Pokażemy, jak PiS drenowało państwo z milionów złotych. Jak się na państwie bogaciło - mówi nam jeden z ministrów, u którego w resorcie pracę nad takim audytem są już na bardzo zaawansowanym etapie.

- A jak Donald Tusk wytłumaczy koalicję z Włodzimierzem Czarzastym? Co dla niektórych członków Platformy Obywatelskiej, jeszcze kiedyś było absolutnie nie do przyjęcia? - pytamy polityka PO, który w otoczeniu Donalda Tuska jest od ponad 20 lat. "Odpowiedź jest prosta. Wygrana w samorządach, to będzie ostateczne zwycięstwo nad PiS. Jeśli pójdziemy razem, a potem stworzymy koalicję z Trzecią Drogą, mamy szanse na zwycięstwo w sejmikach w całym kraju. Czy to nie jest wystarczający argument?" - słyszymy.

Na taki scenariusz szykuje się też Jarosław Kaczyński. Z jednej strony konsolidując swoją partię wokół historii Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, czyli ich "więźniów politycznych". Z drugiej strony rozkręcając emocje wokół kwestii "zamachów" na wolne media, niezależną prokuraturę oraz wolność jednostki.

