Spodziewałabym się już teraz wszystkiego i uwierzę, jak zobaczę - stwierdziła posłanka Dorota Olko, pytana w "Wyborach kobiet", czy marszałek Szymon Hołownia dotrzyma słowa i projekty dotyczące aborcji będą dyskutowane w Sejmie 11 kwietnia.

Dorota Olko, rzeczniczka partii Razem i posłanka z klubu Lewicy, była gościnią najnowszego odcinka "Wyborów kobiet", podcastu Arlety Zalewskiej z "Faktów" TVN i Aleksandry Pawlickiej z "Newsweeka". Olko pytana, czy Szymon Hołownia i Trzecia Droga zapłacą za decyzję o przełożeniu debaty nad projektami dotyczącymi aborcji na czas po pierwszej turze wyborów samorządowych, przyznała: "Trudno jest wróżyć, ale myślę, że tak".

- Ja też mam nadzieję, że nie zapłacimy jako większość parlamentarna wszyscy i dlatego bardzo się staramy mówić do kobiet, zwłaszcza do młodych kobiet, że jako Lewica pamiętamy, że te wybory są też o waszej przyszłości, o tym, czy będziecie miały ochronę, jeśli będziecie narażone na przemoc, czy będziecie żyły w bezpiecznych miastach, czy będziecie miały dostęp do szpitala bez klauzuli sumienia, czy będą budowane żłobki, i tak dalej - mówiła posłanka.

Olko o Hołowni: spodziewałabym się już teraz wszystkiego

Dopytywana, czy marszałek Sejmu dotrzyma słowa i projekty dotyczące aborcji będą dyskutowane w Sejmie 11 kwietnia, Olko odpowiedziała: "Nie wiem". - Moje zaufanie do marszałka Hołowni przez ten newralgiczny tydzień, kiedy każdego dnia mówił właściwie coś innego: jednego dnia, że może jutro podejmiemy decyzję, a może jutro jednak zdecydujemy, że pojutrze, a pojutrze, że jednak nie, bo dzisiaj to by się nie dało, a jedenastego może się da... To sprawiło, że spodziewałabym się już teraz wszystkiego i uwierzę, jak zobaczę - wyjaśniła.

Dorota Olko w "Wyborach kobiet" wskazała również mocne i słabe strony prezydentury Rafała Trzaskowskiego i oceniła Magdalenę Biejat jako kandydatkę na prezydentkę Warszawy. Pytana z kolei, czy zagłosuje za postawieniem prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, stwierdziła, że ma "duży dylemat". Gościni podcastu odniosła się także do wulgarnego wpisu posłanki Anny Marii Żukowskiej pod adresem Szymona Hołowni.

