"Wybory kobiet". Arleta Zalewska i Aleksandra Pawlicka o kampanii wyborczej i nowym podcaście

Arleta Zalewska oraz Aleksandra Pawlicka od lat śledzą polską scenę polityczną. W nowym wideopodcaście "Wybory kobiet" biorą na warsztat kampanię wyborczą i ocenią ją z kobiecej perspektywy. Pierwszy odcinek miał premierę 28 września o godz. 19 w tvn24.pl oraz TVN24 GO, a także na newsweek.pl. onet.pl i Onet Audio. Następnego dnia Zalewska i Pawlicka były gościniami programu "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24.

- Podcast jest wielopoziomowy. Mówimy o udziale kobiet w wyborach , które odbędą się 15 października, ale również o naszych wyborach. Próbujemy opowiadać o polityce z naszego, kobiecego punktu widzenia - podkreśliła Aleksandra Pawlicka. - Nie zgadzamy się we wszystkich tematach. Czasem dyskutujemy, ścieramy się, jesteśmy ciekawe swoich opinii. Mam nadzieję, że przy okazji czerpią z tego nasi słuchacze i widzowie - dodała Arleta Zalewska.

"Wybory kobiet". Zalewska i Pawlicka o kampanii wyborczej

W trakcie rozmowy twórczynie podcastu zostały zapytane, czy mają wrażenie, że trwająca kampania w dużej mierze skupiona jest właśnie na kobietach. - Pierwszoplanowym adresatem przekazu zarówno strony rządowej, jak i opozycji byli generalnie obywatele. Natomiast kobiety wreszcie zostały dostrzeżone jako istotny element tkanki społecznej. 53 procent uprawnionych do głosowania to kobiety. Wśród nadal wahających się wyborców stanowią one jeszcze więcej, bo 56 procent. Dostrzeżenie kobiet przez polityków jest istotne - podkreśliła Pawlicka.