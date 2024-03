Agnieszka Kłopotek o liberalizacji prawa aborcyjnego

- Nie może być tak, że jest 32 posłów i wszyscy myślą identycznie, bo każdy z nas jest inny, pochodzi z innego regionu, ma inne potrzeby, poglądy. A demokracja polega też na tym żeby szanować poglądy innych - deklaruje Agnieszka Kłopotek. Dodaje, że jest bardziej liberalna od kolegów z PSL w kwestii prawa aborcyjnego i bardzo by chciała, żeby wszystkie cztery projekty były procedowane. - Zagłosuję żeby przeszły do dalszych prac i będę głosowała za każdą możliwością, żeby wesprzeć kobiety w dążeniu do ich praw. Czy to będzie powrót do tego, co było, ja nie nazywam tego kompromisem, tylko te przepisy sprzed decyzji trybunału, czy to będzie referendum, czy to będzie jakakolwiek inna forma, żeby wesprzeć kobiety, zawsze będę za tym głosować - mówi posłanka. A dopytywana czy również za liberalizacją do 12. tygodnia, zdecydowanie dodaje: - Jestem gotowa zagłosować, tak.