Wybory w Sądzie Najwyższym. "Nie będziemy w tym teatrze brali udziału"

Wybory kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. "Nie będziemy uczestniczyć w tym teatrze" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na czwartkowym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, zwołanym w celu wybrania kandydatów na pierwszego prezesa SN, zgłoszono sześć propozycji. Wybór pięciu kandydatur, które trafią do decyzji prezydenta, przewidziany jest na piątek. W maju kończy się kadencja obecnej pierwszej prezes SN Małgorzaty Manowskiej.

W procedurze wyłaniania kandydatów udziału odmówili tzw. starzy sędziowie, czyli powołani do SN przed wprowadzoną przez rząd PiS w 2018 r. reformą sądownictwa. O tym, dlaczego złożyli oświadczenie o nieuczestniczeniu w Zgromadzeniu, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 jeden z nich - profesor Włodzimierz Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego.

Włodzimierz Wróbel Źródło: TVN24

- Ta procedura nie jest procedurą konstytucyjną. Nie jest tą procedurą, którą opisuje konstytucja. Konstytucja mówi, że to Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera kandydatów i przedstawia ich prezydentowi. To Zgromadzenie, które odbywa się teraz w Sądzie Najwyższym, po pierwsze nie zwołała pierwsza prezes w rozumieniu konstytucji. Ale już abstrahując od tego, biorą w nim udział osoby, które nie są sędziami Sądu Najwyższego w rozumieniu konstytucji - mówił.

Jak wskazał gość TVN24, w Zgromadzeniu zasiadają członkowie nieuznawanych izb. W ocenie sędziego są tam też "osoby wadliwie powołane na stanowiska, niespełniające kryteriów sędziów Sądu Najwyższego".

- Niezależnie od tego cała procedura została tak uregulowana, że jest procedurą, która nie jest zgodna z ustawą ani z konstytucją - tłumaczył prof. Wróbel.

- Efekt jest taki, że w zasadzie pan prezydent może sobie dowolną osobę zrobić pierwszym prezesem [Sądu Najwyższego - red.], żeby tam kilku sędziów się tylko na to zgodziło. Nie będziemy już w tym teatrze brali udziału - podkreślił sędzia.

Sędzia SN o "uzgodnionym kandydacie" i "największym problemie"

Czwartkowe posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN było już trzecią próbą wyłonienia kandydatów na pierwszego prezesa. Wcześniej nie udawało się zebrać kworum, jednak z każdą kolejną próbą wymagana liczba obecnych sędziów była mniejsza. Zgodnie z przepisami za trzecim razem wybór kandydatów może zostać dokonany już przy obecności co najmniej 32 członków Zgromadzenia.

Jak informował rzecznik prasowy SN sędzia Igor Zgoliński, zgłoszone propozycje kandydatur to: Tomasz Demendecki, Zbigniew Kapiński, Mariusz Załucki, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Paweł Czubik i Aleksander Stępkowski. Wszyscy to sędziowie powołani do SN po 2017 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kolejne fiasko wyboru kandydatów na prezesa SN. Będzie trzecie podejście

Prof. Wróbel był pytany o te nazwiska w TVN24. - Nie znam tych kandydatur. Wiem tylko, że swego czasu osoba kierująca Izbą Karną wydawała się już jakimś takim uzgodnionym kandydatem czy uzgodnionym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego - odpowiedział.

W jego ocenie "największy problem polega na tym, że ktokolwiek by nie został tym pierwszym prezesem w tej procedurze, doskonale wie, że jedyną gwarancją stabilności tej prezesury, gwarancją tego, że może być pewny sprawowania swojego urzędu, jest to, jacy politycy będą sprawować władzę".

Pytany, czy swoją decyzją "starzy sędziowie" nie pozbawiają się wpływu na funkcjonowanie SN, prof. Wróbel odpowiedział: - Można by mieć wpływ, gdyby istniała szansa, że to całe Zgromadzenie i procedura będzie konstytucyjna. Ale nawet biorąc udział w tej procedurze, nie ma szans na uzdrowienie jej i spowodowanie, że będzie to konstytucyjny pierwszy prezes Sądu Najwyższego.

OGLĄDAJ: Grzegorz Schetyna, prof. Włodzimierz Wróbel