Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wybory w Sądzie Najwyższym. "Nie będziemy w tym teatrze brali udziału"

Włodzimierz Wróbel
Wybory kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. "Nie będziemy uczestniczyć w tym teatrze"
Źródło: TVN24
Efekt jest taki, że w zasadzie prezydent może sobie dowolną osobę zrobić pierwszym prezesem Sądu Najwyższego - powiedział w "Faktach po Faktach" sędzia SN profesor Włodzimierz Wróbel, komentując procedurę wyboru kandydatów na następcę Małgorzaty Manowskiej.

Na czwartkowym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, zwołanym w celu wybrania kandydatów na pierwszego prezesa SN, zgłoszono sześć propozycji. Wybór pięciu kandydatur, które trafią do decyzji prezydenta, przewidziany jest na piątek. W maju kończy się kadencja obecnej pierwszej prezes SN Małgorzaty Manowskiej

W procedurze wyłaniania kandydatów udziału odmówili tzw. starzy sędziowie, czyli powołani do SN przed wprowadzoną przez rząd PiS w 2018 r. reformą sądownictwa. O tym, dlaczego złożyli oświadczenie o nieuczestniczeniu w Zgromadzeniu, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 jeden z nich - profesor Włodzimierz Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego.

Włodzimierz Wróbel
Włodzimierz Wróbel
Źródło: TVN24

- Ta procedura nie jest procedurą konstytucyjną. Nie jest tą procedurą, którą opisuje konstytucja. Konstytucja mówi, że to Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera kandydatów i przedstawia ich prezydentowi. To Zgromadzenie, które odbywa się teraz w Sądzie Najwyższym, po pierwsze nie zwołała pierwsza prezes w rozumieniu konstytucji. Ale już abstrahując od tego, biorą w nim udział osoby, które nie są sędziami Sądu Najwyższego w rozumieniu konstytucji - mówił. 

Jak wskazał gość TVN24, w Zgromadzeniu zasiadają członkowie nieuznawanych izb. W ocenie sędziego są tam też "osoby wadliwie powołane na stanowiska, niespełniające kryteriów sędziów Sądu Najwyższego". 

- Niezależnie od tego cała procedura została tak uregulowana, że jest procedurą, która nie jest zgodna z ustawą ani z konstytucją - tłumaczył prof. Wróbel. 

- Efekt jest taki, że w zasadzie pan prezydent może sobie dowolną osobę zrobić pierwszym prezesem [Sądu Najwyższego - red.], żeby tam kilku sędziów się tylko na to zgodziło. Nie będziemy już w tym teatrze brali udziału - podkreślił sędzia. 

Sędzia SN o "uzgodnionym kandydacie" i "największym problemie"

Czwartkowe posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN było już trzecią próbą wyłonienia kandydatów na pierwszego prezesa. Wcześniej nie udawało się zebrać kworum, jednak z każdą kolejną próbą wymagana liczba obecnych sędziów była mniejsza. Zgodnie z przepisami za trzecim razem wybór kandydatów może zostać dokonany już przy obecności co najmniej 32 członków Zgromadzenia.

Jak informował rzecznik prasowy SN sędzia Igor Zgoliński, zgłoszone propozycje kandydatur to: Tomasz Demendecki, Zbigniew Kapiński, Mariusz Załucki, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Paweł Czubik i Aleksander Stępkowski. Wszyscy to sędziowie powołani do SN po 2017 r.

Kolejne fiasko wyboru kandydatów na prezesa SN. Będzie trzecie podejście
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejne fiasko wyboru kandydatów na prezesa SN. Będzie trzecie podejście

Prof. Wróbel był pytany o te nazwiska w TVN24. - Nie znam tych kandydatur. Wiem tylko, że swego czasu osoba kierująca Izbą Karną wydawała się już jakimś takim uzgodnionym kandydatem czy uzgodnionym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego - odpowiedział. 

W jego ocenie "największy problem polega na tym, że ktokolwiek by nie został tym pierwszym prezesem w tej procedurze, doskonale wie, że jedyną gwarancją stabilności tej prezesury, gwarancją tego, że może być pewny sprawowania swojego urzędu, jest to, jacy politycy będą sprawować władzę". 

Pytany, czy swoją decyzją "starzy sędziowie" nie pozbawiają się wpływu na funkcjonowanie SN, prof. Wróbel odpowiedział: - Można by mieć wpływ, gdyby istniała szansa, że to całe Zgromadzenie i procedura będzie konstytucyjna. Ale nawet biorąc udział w tej procedurze, nie ma szans na uzdrowienie jej i spowodowanie, że będzie to konstytucyjny pierwszy prezes Sądu Najwyższego. 

OGLĄDAJ: Grzegorz Schetyna, prof. Włodzimierz Wróbel
pc

Grzegorz Schetyna, prof. Włodzimierz Wróbel

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Sąd NajwyższyMinisterstwo SprawiedliwościSpór o zmiany w sądownictwieSądWymiar sprawiedliwościSpór o Sąd NajwyższyWłodzimierz Wróbel
Czytaj także:
GettyImages-2263184704fff
O krok od sensacji. Niesamowity mecz Jagiellonii we Florencji
EUROSPORT
Pilne
Chcieli odwołać ministra. Sejm zdecydował
Polska
Roman Giertych
Giertych: Kaczyński widzi, że w partii mu się wszystko rozpada
Kropka nad i
imageTitle
Niedawno skończył 19 lat. Kim jest strzelec trzech goli dla Jagiellonii?
EUROSPORT
imageTitle
Lech dopełni formalności? Broni zaliczki z Finlandii
RELACJA
Doprowadzenie prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka do Prokuratury Krajowej w Katowicach
Wniosek o areszt dla prezydenta Częstochowy. Jest decyzja sądu
Częstochowa
imageTitle
Szok w Berlinie. Zaskakująca wygrana Industrii Kielce w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Fabryka Ford Motor Company
Światła i hamulce mogą zawieść. Ford ogłasza jedną z największych akcji ostatnich lat
BIZNES
Mroźna, zimna noc
Nocą ściśnie lekki mróz
METEO
telefon, bankomat, smartfon
Koniec awarii w największym banku w Polsce. "Jeszcze raz przepraszamy"
BIZNES
imageTitle
Nazistowski salut przed meczem. Natychmiastowa reakcja klubu
EUROSPORT
imageTitle
"Ogromny cios". Prestiżowy wyścig kolarski poważnie osłabiony
EUROSPORT
Ćwiczenia rakietowców z 23. pułku artylerii na wyrzutni rakietowej WR-40 Langusta. Świętoszów (woj. dolnośląskie)
SAFE korzystny dla Polski? Opinia Rady Fiskalnej
BIZNES
Hillary Clinton pokazała, że zwycięstwo kobiety w wyborach prezydenckich w USA jest możliwe
"Byłam przerażona". Clinton zeznaje w sprawie Epsteina
Świat
Wkra wylewa
Zator na rzece. "Woda zaczęła zalewać okoliczne domy"
WARSZAWA
Reporterka mierzy dziurę w jezdni w Bukareszcie
Ta zima sprawiła, że "Bukareszt wygląda, jakby został zbombardowany"
METEO
Autostrada
Projektują obwodnicę aglomeracyjną. Trwa przegląd ofert
WARSZAWA
Budynek Komisji Europejskiej
Finansowanie bezpiecznej aborcji. Komisja Europejska podjęła decyzję
BIZNES
9 min
pc
Chciał ścinać drzewo i uciął sobie rękę
Fakty+
imageTitle
Specjalna operacja Mourinho w Madrycie. Wolał "tajną lokalizację"
EUROSPORT
Bernadeta Krynicka wielokrotnie mówiła o radnym jako o "członku Piorunku"
"Nazywa mnie pani członkiem. Dobrze, niech będzie". Gorąca dyskusja na sesji
Białystok
Mateusz Morawiecki i Patryk Jaki
Kolejne spięcie w PiS. Morawiecki do Jakiego: skoro obecnie jesteś ekspertem...
Polska
Zatrzymani po porwaniu 10-miesięcznego dziecka doprowadzeni do prokuratury
39-latek stanie przed sądem za uprowadzenie 10-miesięcznego dziecka
Szczecin
Metale ziem rzadkich, kopalnia, zakład przetwórstwa, fabryka, lit w Australii Zachodniej
Itr i skand. Te dwa metale kluczowe dla negocjacji USA-Chiny
BIZNES
Nawrocki
Prezydent chce poznać akta czterech spraw. Wiemy, kogo może ułaskawić
Polska
imageTitle
"Mówił, że szatnia jest naszym domem". Burza po wyroku w sprawie nagrywanych piłkarek
EUROSPORT
16 min
pc
Wprawiła Kongres w osłupienie. "Właśnie pani skłamała. Wszystko jest nagrane"
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Proso zwyczajne (Panicum miliaceum)
Zajadała się tym cała Europa - poza częścią Kujaw
METEO
zakupy sklep market kasa shutterstock_1453156733
Drobne kradzieże, potężny lincz. "Znęcanie się"
Bartłomiej Plewnia
Proces Mariusa Borga Hoiby'ego. Szkic z sali rozpraw
Wybił dziurę w drzwiach. Księżna "kogoś przysłała"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica