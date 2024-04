W poniedziałek zbierze się zarząd Platformy Obywatelskiej. Rozmowy mają dotyczyć list do Parlamentu Europejskiego. Jak zapowiedziała Izabela Leszczyna podczas posiedzenia zarządu PO zostaną uzgodnione "fundamentalne kwestie" w tej sprawie.

Minister zdrowia i polityczka KO Izabela Leszczyna powiedziała w poniedziałek rano, że posiedzenie zarządu Platformy Obywatelskiej w sprawie list jest pierwszym etapem podejmowania przez partię decyzji o kandydatach jej partii na wybory do Parlamentu Europejskiego. W przypadku miejsc, co do których nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja o tym, kto je obsadzi, rozstrzygnąć ma przewodniczący PO Donald Tusk. - Dajemy wolną rękę szefowi partii - powiedziała Leszczyna.