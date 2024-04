W wyborach do Parlamentu Europejskiego zarejestrowano 40 komitetów

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 40 komitetów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 2 maja upływa czas na zgłaszanie list kandydatów na europosłów.

Komisja zarejestrowała też 9 komitetów wyborców: KWW Ruchu Dobrobytu i Pokoju, KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, KWW Głos Silnej Polski, KWW Bezpartyjni Samorządowcy-Normalna Polska w Normalnej Europie, KWW Polexit? Najwyższy czas!, KWW Rolnicy od Bałtyku do Tatr, KWW Polska Socjalna, KWW "Razem dla Wspólnoty", KWW Bezpartyjny Antysystemowy.

Czas na rejestrację list kandydatów do 2 maja

Teraz komitety wyborcze mają czas do 2 maja na zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego .

Komitet wyborczy może zgłosić w okręgu tylko jedną listę kandydatów - liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10. Kodeks wyborczy wprowadził ponadto obowiązek umieszczenia przez komitety wyborcze na listach co najmniej 35 proc. kobiet i co najmniej 35 proc. mężczyzn. Lista kandydatów musi być poparta podpisami co najmniej 10 tys. wyborców.