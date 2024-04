czytaj dalej

Kampania ani nie miała odpowiedniej dynamiki, ani nie miała emocji. Te wybory w pewien sposób nie zostały odpowiednio docenione - oceniła w "Tak jest" w TVN24 doktor Anna Materska-Sosnowska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego. Doktor habilitowany Andrzej Zybała, kierownik Katedry Polityki Publicznej SGH przyznał, że był ciekawy wyniku PiS. - No i to, co zobaczyliśmy, to jest pewne zdziwienie - stwierdził.