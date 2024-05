Tusk: chcesz pokoju, szykuj się na wybory

Jeśli wybory do Parlamentu Europejskiego wygrają ci, dla których Bruksela, Paryż, Berlin to jest problem, to może być polityczna katastrofa - ocenił premier Donald Tusk w "Faktach po Faktach" w TVN24. - Chcesz pokoju, szykuj się na wybory. Nie chcesz iść na wojnę, to idź głosować, bo bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa Polski jest utrzymanie jedności europejskiej - powiedział.

Szef rządu podkreślił w poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24, że dziś celem Władimira Putina jest nie tylko destabilizacja w państwach europejskich, na przykład poprzez akcje sabotażu, ale też polityczna wojna o Parlament Europejski. - Chcę powiedzieć, parafrazując znane powiedzenie: chcesz pokoju, szykuj się na wybory. Nie chcesz iść na wojnę, to idź głosować, bo bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa Polski jest utrzymanie jedności europejskiej - powiedział Donald Tusk, zaznaczając, że obecnie ta jedność "wobec Putina, Rosji, jest na dość imponującym poziomie".

Premier przestrzegł, że jeśli wybory do Parlamentu Europejskiego wygrają ci, "dla których Bruksela, Paryż, Berlin to jest problem, to może być polityczna katastrofa".

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 6-9 czerwca we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej. Data głosowania w Polsce to niedziela, 9 czerwca. Polacy wybiorą wtedy 53 europosłów na pięcioletnią kadencję. Łącznie w całej UE wybranych zostanie 720 parlamentarzystów.

Autorka/Autor:js

Źródło: TVN24