Uwielbiam wybory. Każdego dnia dokonujemy wyborów - mówiła malarka i pisarka Roma Ligocka w "Faktach po Faktach". Przypomniała czasy PRL, w którym wybór był ograniczony. - To, że my mamy ten wybór, to jest po prostu cudowne - stwierdziła. Odniosła się też do słów Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że Bruksela "podnosi rękę na naszą niepodległość". - Mali, krzykliwi panowie nie zwyciężą z nami. Nie zwyciężą z młodymi ludźmi, którzy ten nowy, wspaniały świat będą budowali i pójdą na wybory - mówiła.

Gościnią "Faktów po Faktach" była pisarka i malarka Roma Ligocka. Jest autorką między innymi książki "Dziewczynka w czerwonym płaszczyku", w której opowiada o swoim dzieciństwie spędzonym w getcie.

Ligocka mówiła w TVN24, że nikogo nie powinno się przekonywać do pójścia na wybory, bo "to jest najważniejsza rzecz, jaką mamy".

- Uwielbiam wybory. Każdego dnia dokonujemy wyboru. Wybieramy, czy wstaniemy z łóżka, czy pójdziemy do pracy. Całe nasze życie jest jednym wielkim wyborem, więc jak moglibyśmy uginać się pod ciężarem czegoś takiego jak wybór. Słyszę, że Polacy są zmęczeni wyborami, bo musieli wybierać dwa razy w tym roku, a teraz będą wybierali po raz trzeci. Przecież powinniśmy się cieszyć, że tę możliwość mamy - mówiła gościni "Faktów po Faktach".

Roma Ligocka TVN24

"To, że mamy wybór, to jest cudowne"

Jak mówiła, pamięta komunę i "męczące jest życie w takim kraju, w którym nie masz wyboru, w którym ci pokazują rząd, który masz wielbić i ustrój, w którym masz żyć". - To, że my mamy ten wybór, to jest po prostu cudowne - przekonywała pisarka.

Zwróciła się też do ludzi młodych, którzy powinni sobie zdawać sprawę z tego, że wybory do europarlamentu decydują o ich przyszłości. - Młodzież doskonale wie, o co tu chodzi. Młodzież doskonale wie, że to jest ich życie. To są wyjazdy za granicę, ich praca, języki, drogi, autobusy, którymi jeżdżą, że to są szpitale, w którym mogą się leczyć jak nogę złamią. No cóż jest cudowniejszego od wyborów? - mówiła.

Ligocka: mali, krzykliwi panowie nie zwyciężą z nami

Ligocka była pytana też o słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że jego zdaniem Unia Europejska może doprowadzić do pozbawienia Polaków niepodległości i stalibyśmy się narodem kierowanym z zewnątrz.

- Jesteśmy w Europie i zawsze w niej byliśmy. (...) Europa była zawsze nasza, myśmy w niej zawsze byli. Słowacki, Chopin i inni nasi artyści nie zastanawiali się nad tym, czy są w Europie, czy Europa jest w nas. To było oczywiste - mówiła.

Antyunijne słowa Kaczyńskiego nazwała "prymitywnymi". - Nikt nam nie chce odbierać naszej wolności, bo po cóż by ona mu była? My jesteśmy w Europie równymi partnerami i tylko od tego, kogo wybierzemy do tego parlamentu zależy, jak on będzie wyglądał. Przecież my to tworzymy - powiedziała.

- To nie jest tak, że wysyłamy tam jakichś ludzi, którzy mają się o coś bić. Tu się nie ma o coś bić, tu trzeba budować. Tu trzeba budować nową, wspaniałą, lepszą Europę - mówiła.

Przypomniała słowa, które skierował do niej w liście Witold Gombrowicz. - Napisał: "pani Romo, trzeba być Polakiem i jednocześnie Europejczykiem". Też wielki Polak i też wielki Europejczyk, Joseph Conrad powiedział, że cały świat opiera się na paru prostych zasadach. Jedną z tych zasad jest zasada wierności. (...) Mali, krzykliwi panowie nie zwyciężą z nami. Nie zwyciężą z młodymi ludźmi, którzy ten nowy, wspaniały świat będą budowali i pójdą na wybory - dodała pisarka.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat. Ostatnie głosowanie miało miejsce w maju 2019 roku. W 2024 roku wybory do PE odbędą się w dniach 6-9 czerwca we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej. Data głosowania w Polsce to niedziela 9 czerwca.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego wybieramy europosłów, którzy reprezentują obywateli UE i podejmują decyzje wpływające na nasze codzienne życie. Między innymi kształtują nowe akty prawne, zatwierdzają unijny budżet i kontrolują wydawanie unijnych pieniędzy, wybierają przewodniczącego Komisji Europejskiej i mianują komisarzy.

Autorka/Autor:ek/dap

Źródło: TVN24