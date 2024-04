Kto z rządu do europarlamentu? "Mówi się o dwóch-trzech kolegach"

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował w środę rano, że zaledwie godziny dzielą Koalicję Obywatelską od zarejestrowania komitetu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak dodał, zaraz potem poznamy listę kandydatów.

Szef MSWiA został w środę zapytany w Sygnałach Dnia Programu I Polskiego Radia, w jakim szyku do wyborów do europarlamentu pójdzie koalicja.

Grabiec: grać trzeba takimi kartami, jakie mamy

Oto, w jakiej formule wystartują partie koalicji rządzącej w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, pytany był także we wtore k w "Faktach po Faktach" szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec Patrząc na zegarek odparł, że "za kilka minut będą decydować o tym liderzy, wspólnie rozważając różne opcje".

- Grać trzeba takimi kartami, jakie mamy, jeśli nie możemy mieć tego, co wydawałoby się idealne, czyli wspólnej, skonsolidowanej drużyny, która razem idzie do wyborów europejskich - stwierdził Grabiec. Przypomniał sytuację z wyborów do PE w 2019 roku. - Poprzednia koalicja, którą budowaliśmy, nie okazała się jedną listą, bo Robert Biedroń przed czterema laty wystartował osobno jako Wiosna - zwrócił uwagę.

- Dziś wydaje się, że szans na jedną listę nie ma, więc pozostaje kwestia sojuszy. Bez względu na to, jakie będą decyzje liderów, będziemy z całą pewnością walczyli o zwycięstwo. Tylko, tak się składa, Koalicja Obywatelska może o to zwycięstwo nad PiS-em walczyć - dodał Grabiec.

Tusk o rekonstrukcji rządu

We wtorek premier Donald Tusk zapowiadał rekonstrukcję rządu, m.in. z uwagi na wybory do PE. - Przełom wiosny i lata wydaje się stosownym momentem - powiedział. Podkreślił, że rekonstrukcja będzie zależała wyłącznie od merytorycznej oceny ministrów albo od ich decyzji politycznych. Przypomniał, że "są wybory do europarlamentu i pojawiają się sygnały, że być może niektórzy ministrowie będą chcieli wzmocnić listy i kandydować". - Ale mówimy o bardzo nielicznych przypadkach - zaznaczył. - Z pracą w rządzie pożegnają się ci, co do których uznam jako premier, że z jakichś powodów nie wykorzystali optymalnie tych kilku miesięcy - zapowiedział Tusk.