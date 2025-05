"Fajnie jest mieć wybór". Wiele głosów, jeden apel

Dawid Podsiadło i inni artyści zachęcają do głosowania w wyborach prezydenckich Źródło: Facebook/Dawid Podsiadło

Kluczowe fakty: Już w niedzielę pójdziemy do urn, by zagłosować w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Do wykazania obywatelskiej postawy, jaka wyraża się między innymi przez udział w głosowaniu, zachęca szereg znanych osób.

Dawid Podsiadło wraz z innymi artystami opublikował profrekwencyjne nagranie, w którym podkreślają, że możliwość oddania głosu to "ogromny przywilej".

- Wszyscy o tym teraz mówią i cieszę się, że ten temat jest ważny. Ja chciałbym was zachęcić do głosowania w wyborach prezydenckich. Wydaje mi się, że to jest ogromny przywilej, że możemy to robić i jak długo będziemy mogli, to będę do tego zachęcał - powiedział na opublikowanym na Facebooku filmiku wokalista Dawid Podsiadło.

Zwrócił się przy tym do odbiorców: - Zastanówcie się na spokojnie, do jakich wartości jest wam bliżej, z kim chcielibyście spędzać czas i w jakim świecie chcielibyście po prostu funkcjonować.

Zaznaczył, że sam "bardzo się cieszy, że kolejny raz może iść na wybory i zostawić swój głos". - I zagłosować na jakąś wersję Polski, w którą wierzę - dodał. - Więc do tego was zachęcam, tak jak zresztą wielu moich kolegów i koleżanek. Do zobaczenia przy urnach - mówił Podsiadło.

"Fajnie jest mieć wybór"

Do udziału w niedzielnym głosowaniu zachęcali na nagraniu także inni wykonawcy. Monika Brodka mówiła, że chce "zarazić ekscytacją" i zaapelowała: - Złączmy się, pójdźmy do urn, zagłosujmy.

Kaśka Sochacka podkreślała natomiast, że "fajnie jest mieć wybór".

Co jeszcze mieli do powiedzenia artyści? - Warto głosować, dlatego żyjemy w Polsce, w naszym pięknym kraju, i wszyscy chcemy, żeby było nam tu dobrze - wskazywał basista i producent Bass Astral.

O tym, dlaczego warto udać się na głosowanie, mówili też: Kortez, Fisz, Ment XXL, Agim & Deas, Paulina Przybysz, Julia Pośnik, Wozz Lozowski.

Dowiedz się więcej: Makłowicz: ten wybór może sprawić teraz albo w przyszłości jakiś ambaras