Kolejny sondaż potwierdza zmianę lidera. Zestawiamy najnowsze badania

Likwidator Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji Daniel Gorgosz wezwał prezesa i redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza do zapłaty na rzecz spółki miliona złotych. Powodem ma być naruszenie autorskich praw majątkowych do audycji "Jedziemy" - czytamy w komunikacie. Do tych żądań w mediach społecznościowych odniósł się Tomasz Sakiewicz.