Bielan "chciał odpowiedzieć" Porębie. "Po rozmowie z prezesem Kaczyńskim się wycofałem"

W czwartkowej "Rozmowie Piaseckiego" do tych zmian odniósł się lider Partii Republikańskiej Adam Bielan , koalicjant Prawa i Sprawiedliwości. - Uznaliśmy, że będzie jeden wicepremier. Myślę, że to podkreśla rangę lidera naszego obozu - powiedział.

Dopytywany, czy wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu miało rozładować napięcia między premierem a niektórymi innymi politykami, lider Partii Republikańskiej zaznaczył, że "napięcia między różnymi resortami, niezależnie od tego, kto je zajmuje, są zawsze". - Moim zdaniem tych napięć w ostatnich tygodniach jest mniej niż wcześniej. Nie szedłbym tą linią interpretacyjną - podkreślił. - Jarosław Kaczyński jest liderem największej partii koalicyjnej w obozie Zjednoczonej Prawicy, w związku z tym liderem obozu. Myślę, że jego wejście do rządu jest czymś naturalnym - ocenił.

"Chciałem mu na to odpowiedzieć, ale po rozmowie z prezesem Kaczyńskim się z tego wycofałem"

Pytany, jak by odpowiedział Porębie, Bielan stwierdził: - A to już zostawię dla siebie. - Jak go spotkam, to mu odpowiem. Zależy mi na wyniku obozu Zjednoczonej Prawicy w najbliższych wyborach, więc myślę, że tego rodzaju publiczne pyskówki byłyby nie na miejscu, tym bardziej, że ja Tomasza Poręby osobiście nie atakowałem - stwierdził.