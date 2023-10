Bez tego nie powstanie nowy rząd. Kto ma szansę na wotum zaufania?

Niedzielne wybory parlamentarne, według wciąż niepełnych wyników, mogą doprowadzić do zmiany władzy w Polsce. By jednak powołać nowy rząd, konieczne jest uzyskanie przez niego wotum zaufania. Na czym to polega? Która partia będzie je w stanie uzyskać?

Zgodnie z ostatecznymi wynikami sondażowymi late poll, Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 196 mandatów w Sejmie, a demokratyczna opozycja na 249. Konfederacji przypaść może 15 mandatów. Nadal czekamy jednak na oficjalne wyniki wyborów, które ogłosi Państwowa Komisja Wyborcza (tu znajdziesz wyniki cząstkowe PKW). Kolejnym ważnym krokiem będzie pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu. Zgodnie z Konstytucją, powinno się ono odbyć w ciągu 30 dni od dnia wyborów, a zatem najpóźniej we wtorek 14 listopada. Zarządzi je prezydent.

Wotum zaufania - co to takiego

Również do prezydenta należy pierwszy ruch w sprawie desygnowania premiera, który zaproponuje skład Rady Ministrów. Powołanie premiera wraz z rządem powinno się odbyć w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów. W ciągu kolejnych 14 dni nowy premier przedstawia Sejmowi program działania rządu, czyli wygłasza exposé. Zwraca się również do Sejmu z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Jest to uchwała parlamentu, która wyraża aprobatę dla rządu. Jego uzyskanie przez nowy rząd konieczne jest do jego powołania. Sejm uchwala je bezwzględną większością głosów (czyli więcej "za" niż "przeciw" i wstrzymujących się), w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli się nie uda, konstytucja przewiduje kolejne kroki - Co po wyborach? Trzy sposoby powołania nowego rządu.

Kolejne kroki budowania rządu

Jeśli wyłoniony w pierwszym kroku rząd nie uzyska wotum zaufania, wybór premiera i rządu w kolejnym kroku należy do Sejmu. Kandydata na Prezesa Rady Ministrów może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów, a do jego przyjęcia konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent nie może odmówić powołania i zaprzysiężenia tak wybranego rządu. Jeśli jednak desygnowana przez Sejm osoba nie uzyska bezwzględnej większości głosów, inicjatywa wraca do prezydenta, który w ciągu 14 dni powołuje premiera i rząd na jego wniosek oraz odbiera od nich przysięgę. W tym przypadku do udzielenia wotum zaufania wystarczy zwykła większość głosów (więcej "za" niż "przeciw", bez wliczania wstrzymujących się) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli i ta opcja się nie uda, prezydent zarządza nowe wybory.

O wotum zaufania dla swojego rządu wnioskować może również każdy urzędujący już premier, zazwyczaj po to, by uzyskać akceptację dla prowadzonej przez jego gabinet polityki. Tak było na przykład w 2020 roku, gdy wniosek o wotum zaufania złożył premier Mateusz Morawiecki. Gdyby rząd nie uzyskał wotum zaufania, premier zobowiązany jest do złożenia dymisji rządu.

Po ogłoszeniu wyników wyborów exit poll w niedzielę premier Morawiecki mówił w rozmowie z TVP Info, że "jeżeli pan prezydent powierzy misję (tworzenia rządu - red.) kandydatowi zwycięskiego obozu, to będziemy starali się z całą pewnością zbudować stabilny rząd, który będzie potrafił przeprowadzić Polskę przez te trudne rafy przed nami". Zauważył też, że jest to "tradycją polityczną w Polsce", by misję tę otrzymało zwycięskie ugrupowanie. Również prezydent Andrzej Duda 8 października w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" powiedział, że "zwyczajem do tej pory w Polsce zawsze było, że zwycięskie ugrupowanie otrzymywało ten mandat do tego, by formować rząd. Nie sądzę, żeby w tym zakresie coś się zmieniło. To jest dzisiaj moje stanowisko".

