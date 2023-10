Bartoszewski: koncepcja, że moglibyśmy połączyć siły z PiS-em, jest absurdalna

czytaj dalej

Pogłębimy naszą wspólną pracę, by podważyć zdolności Rosji do prowadzenia jej wojny - zapowiedzieli w piątek przywódcy USA i Unii Europejskiej we wspólnym oświadczeniu po spotkaniu w Białym Domu. Podkreślono w nim, że podjęte zostaną wspólne działania "przeciwko podmiotom z państw trzecich, które wspierają wojnę Rosji przeciwko Ukrainie". Joe Biden, Ursula von der Leyen i Charles Michel wezwali też Chiny do nacisków na Moskwę, by powstrzymała swoją agresję.