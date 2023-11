Była rozmowa z Morawieckim? "Do mnie nikt z PiS nie zadzwonił, ale były telefony do naszych posłów"

Władysław Kosiniak-Kamysz , prezes PSL i jeden z liderów Trzeciej Drogi, był gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. Zaprzeczał, by PSL miał wejść w koalicję z PiS , a on sam zostać premierem. Taka propozycja miała pojawić się ze strony rządzących. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w jednym z wywiadów, że mógłby być ministrem w rządzie Kosiniaka-Kamysza.

- "Albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiS-u" - to było hasło, które zmobilizowało bardzo wielu naszych wyborców. Polacy zagłosowali za zmianą. Stali do trzeciej nad ranem w lokalach wyborczych, bo chcieli zmiany rządu, a nie kontynuacji - podkreślił.

Morawiecki dzwonił? Kosiniak-Kamysz: do mnie nie, ale były telefony do naszych posłów

Pytany, czy dzwonił do niego premier Morawiecki z propozycją objęcia funkcji szefa rządu, Kosiniak-Kamysz odpowiedział: - Nie. (...) Do mnie nikt z PiS-u w tej sprawie nie zadzwonił.

Przyznał, że "były rozmowy z niektórymi posłami, były telefony z pytaniem, czy są zainteresowani rozmową", ale "wszyscy odpowiadają jednoznacznie". Dopytywany, do ilu posłów dzwonili przedstawiciele obozu rządzącego sprecyzował, że to "skala mniej niż pięciu posłów".

Kosiniak-Kamysz: chyba, że tak naprawdę chodzi o KNF

Prezes ludowców podkreślał, że "można w różny sposób skończyć". - Liczy się to, jak ktoś kończy, a nie jak zaczyna. W takich sprawach uszanowanie woli wyborców, suwerena i powiedzenie: "nie udało nam się, rozumiemy, odchodzimy, będziemy w opozycji" - to dla wyborców byłoby pokazanie, że potrafili walczyć do końca, a jak się nie udało, to potrafią z godnością zejść z areny - podkreślał.