Pakt senacki z wielką przewagą nad PiS. Ponad 60 mandatów dla opozycji

Trwa liczenie głosów po wyborach parlamentarnych. PKW podała na swojej stronie internetowej dane z 99,54 procent obwodów głosowania. Wynika z nich, że w wyborach do Sejmu PiS zdobyło 7 593 855 głosów (tj. 35,58 proc.), a KO zdobyła6 516 283 głosy (tj. 30,53 proc.). Tymczasem w wyborach do Sejmu z 2019 roku PiS zdobyło 8 051 935 głosów, zaś KO - 5 060 355. Oznacza to, że w tegorocznym głosowaniu KO - jak wynika z cząstkowych danych - zdobyła już o prawie półtora głosów więcej niż przed czterema laty. W tvn24.pl relacjonujemy przebieg wyborów parlamentarnych w Polsce.