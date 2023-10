PKW: według danych z 99,10 procent obwodów frekwencja w referendum wyniosła 41 procent

czytaj dalej

Państwowa Komisja Wyborcza na bieżąco aktualizuje informacje na temat cząstkowych wyników wyborów. Na stronie PKW po godzinie 4 w nocy we wtorek dostępne były dane z 99,87 procent komisji wyborczych. Według nich PiS zdobyło 35,44 procenta głosów, Koalicja Obywatelska - 30,65 procenta, Trzecia Droga - 14,41 procenta, Nowa Lewica - 8,59 procenta, a Konfederacja - 7,16 procenta głosów. To wyniki bardzo zbliżone do ostatecznych sondażowych wyników late poll pracowni Ipsos. Według tego badania opozycja demokratyczna ma szanse na 249 mandatów w Sejmie, a więc na większość parlamentarną.