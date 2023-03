Zgorzelski: Ta emocja nie jest wystarczająca. Jeżeli nie wyjdziemy ze strefy komfortu, możemy przegrać wybory

Trzeba sobie uświadomić, że ta emocja anty-PiS jest do rogatek Warszawy, Poznania, Łodzi, a potem się kompletnie zmienia - powiedział w TVN24 Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mówił też o "dających satysfakcję" sondażach, pokazujących dwucyfrowe poparcie dla wspólnej listy PSL i Polski 2050.

Opozycja ustala, w jakiej formule wystartować w jesiennych wyborach parlamentarnych. Rozmowy trwają między innymi pomiędzy Polskim Stronnictwem Ludowym i Polską 2050 Szymona Hołowni.

Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL, mówił we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego", że poziom wyników sondażowych wspólnej listy PSL i Polski 2050 na poziomie dziesięciu lub kilkunastu procent "daje satysfakcję i pozwala myśleć o przyszłości bardziej optymistycznie".

- Realizujemy to, na co umówiliśmy się ze wszystkimi liderami partii demokratycznych. Wspólna rozmowa o Senacie i dobre kandydatury, które zapewnią powtórkę zwycięstwa paktu senackiego - mówił.

Przyznał, że "Senat nie jest najważniejszy, tylko Sejm", ale - jak dodał - "to pokazuje, że rozmawiamy". - Kolejnym elementem rozmowy jest to, by działać na rzecz integracji środowisk demokratycznych. Warunki gry wyznacza doktor D'hondt [twórca systemu podziału głosów wyborczych - przyp. red.]. On jest autorem tej ordynacji, która mówi, że po prostu musimy jak najbardziej zmniejszyć liczbę podmiotów po tej stronie. I to robimy - powiedział Zgorzelski.

Zgorzelski: jeżeli nie wyjdziemy ze strefy komfortu, możemy przegrać wybory

Wicemarszałek mówił też o tym, "o co w tych wyborach będzie chodziło". - Czy emocja anty-PiS będzie wystarczająca, by tak podzielić scenę polityczną, by wygrać te wybory? Czy też uświadomimy sobie, że ta emocja anty-PiS jest do rogatek Warszawy, Poznania, Łodzi, a potem się kompletnie zmienia? - zastanawiał się.

Jego zdaniem "trzeba to sobie uświadomić". - Jeżeli nie wyjdziemy ze strefy komfortu - mówię to z życzliwością do naszych przyjaciół z partii demokratycznych - nie opuścimy wielkich miast i nie pójdziemy do kraju za wielkim miastem, do prowincji, to te wybory możemy przegrać - ocenił gość TVN24.

Zgorzelski: ważniejsze od 500 plus jest to, żeby rodzina miała gdzie się rozwijać

Zgorzelski mówił, że na spotkaniach z potencjalnymi wyborcami padają pytania, "czy przyszły rząd nadal będzie rozdawał pieniądze". - Festiwal rozdawnictwa trwa. Wkurzają się przedsiębiorcy, którzy pracują, którzy muszą zapłacić ZUS, zapłacić podatek, nie mają pieniędzy, bo wzrosły ceny energii - wymieniał.

- A my chcemy być taką propozycją, która zabezpieczy interesy najsłabszych, ale nasi przyjaciele z Polski 2050 mają tę wrażliwość liberalną. Musimy to pogodzić, to da się pogodzić. Nie takie rządy powstawały - zapewnił.

Zgorzelski dodał, że "potężny problem, z którym nie poradził sobie obecny rząd, ale także rządy w innych krajach, jest to, że demografia siada". - Mówili, że dadzą 500 plus i będzie dobrze. Ale ważniejsze od 500 plus jest to, żeby rodzina miała swoje gniazdo i miała gdzie się rozwijać. Dlatego daliśmy program mieszkaniowy, który w opinii ekspertów jest najlepszy - powiedział.

Piotr Zgorzelski w "Rozmowie Piaseckiego" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ads//now

Źródło: TVN24