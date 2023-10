Olga Tokarczuk dla "Guardiana" o wyborach w Polsce. "Musimy powstrzymać dalszą degradację"

Olga Tokarczuk w rozmowie z "Guardianem"

"Guardian" przypomina, że Tokarczuk jest zwolenniczką walki o prawa kobiet i uczestniczyła w protestach przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Polska prawica krytykuje ją zaś za rzekome "antypolskie" poglądy. - Jeśli odniosę się publicznie do czegokolwiek, co jest związane z obecną polską polityką społeczną lub ekologiczną, dziennikarze zależni od rządu natychmiast reagują, piętnując moje słowa, a (internetowe - red.) trolle rozpoczynają swój hejt - wskazała. - To pokazuje, że moje przekonania są niewygodne dla obecnego rządu, nie tylko podczas kampanii wyborczej - podkreśliła.

Jednocześnie Tokarczuk nie zachęca do głosowania na konkretną partię polityczną. Według niej najważniejsze jest, by dla każdego przyszłego rządu priorytetem było przeciwstawianie się negatywnym społecznym trendom, które mają miejsce w Polsce. - Jeśli rząd w Polsce się zmieni, to mam nadzieję, że niezależnie od tego, jaka koalicja (rządząca - red.) wyłoni się po głosowaniu, to położy kres antyprogresywnym, antyobywatelskim działaniom, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, i które to nasilają się z miesiąca na miesiąc - zaznaczyła. - Musimy powstrzymać dalszą degradację, która prowadzi w kierunku autorytaryzmu. To jest teraz najważniejsze - dodała.