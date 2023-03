Najważniejsze tematy kampanii wyborczej. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Wśród zagadnień poruszanych przed wyborami według 75 procent badanych powinien się znaleźć temat programów socjalnych, na przykład 500 plus czy trzynasta emerytura. Dla 72 procent badanych to stosunek obywateli do aborcji powinien być poruszany przed wyborami. 70 procent ankietowanych uważa, że w kampanii wyborczej powinno poruszyć się zagadnienie dotyczące skandali związanych z nadużywaniem władzy, między innymi "willa plus".