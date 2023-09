Kolejne zmiany w sondażach wyborczych. Najnowsze wyniki

Najnowszy sondaż naszego zestawienia to badanie IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej", którego wyniki przedstawiono w poniedziałek 11 września. Poniżej publikujemy inne dostępne przedwyborcze badania opinii przed październikowymi wyborami parlamentarnymi - zarówno ostatnie, jak i wcześniejsze.

Już tylko niespełna pięć tygodni dzieli nas od wyborów parlamentarnych, które rozpisano na 15 października 2023 roku. Kolejne sondaże pokazują, że nic nie jest rozstrzygnięte. Poniżej prezentujemy najnowsze wyniki badań preferencji partyjnych w okresie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. Lista jest stale uzupełniana o kolejne pojawiające się wyniki sondaży partyjnych.

11 września - sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM

Według sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM przeprowadzono w dniach 8–9 września, PiS wybrałoby 33,2 proc. ankietowanych. KO może liczyć na 26 proc., Trzecia Droga - 10,3 proc., Lewica na 10,1 proc., a Konfederacja - 9,4 proc. Z sondażu wynika, że wzrasta przewidywana frekwencja wyborcza: z 51 proc. dwa tygodnie wcześniej do 57,1. 44,7 proc. respondentów deklaruje "zdecydowanie", że wezmą udział w wyborach. Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM przeprowadzono metodą CATI 8–9 września na grupie 1100 respondentów.

6 września - Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

4 września - sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

1 września - sondaż IBRiS dla Onetu

28 sierpnia - sondaż CBOS

Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, na PiS zamierzało głosować 37 proc. wyborców (wzrost o 8 pkt. proc. w stosunku do lipca), na KO - 21 proc. (7 pkt. proc. mniej), Konfederację - 6 proc. (3 pkt. proc. mniej), na Trzecią Drogę - 5 proc., a Lewicę 4 proc., informuje PAP. Odsetek niezdecydowanych wzrósł z 18 do 24 proc. Zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października, deklaruje 80 proc. Polaków.

Badanie zrealizowane od 14 do 27 sierpnia 2003 na próbie liczącej 1024 osoby (w tym: 61,9 procent metodą CAPI, 24,8 procent – CATI i 13,3 procent – CAWI). Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) jest instytucją państwową nadzorowaną przez premiera.

28 sierpnia - sondaż IBRIS na zlecenie "Rzeczpospolitej"

Według sondażu partyjnego IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" , przeprowadzonego w dniach 25-26 sierpnia 2023 na grupie 1100 respondentów, na PiS chciało zagłosować 33,4 proc. ogółu głosujących (tyle, co przed miesiącem), KO – 27,2 proc. (1 pkt proc. więcej), Konfederację - 12,4 proc. (z 12,7), Trzecia Droga - 10 proc. (spada o 0,8 pkt proc.), a Lewica - 9,3 proc. (traci 1,4 pkt).

25 sierpnia - sondaż Kantar Public opublikowany przez "Gazetę Wyborczą"

Według badania Kantar Public z 18-23 sierpnia 2023, gdyby wybory odbywały się w tym terminie, wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 38 proc. (wzrost o 5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania z lipca), na drugim miejscu Koalicja Obywatelska z poparciem 30 proc. (spadek o 2 pkt. proc.), Lewica - 8 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) potem Konfederacja i Trzecia Droga - obie po 6 proc. To oznacza, że Trzecia Droga (koalicja PSL i Polski 2050) nie weszłaby do parlamentu - próg wyborczy w ich przypadku wynosi 8 proc. 12 proc. ankietowanych nie wie, kogo chce poprzeć w wyborach.