Kamiński: albo posłucha Jarosława Kaczyńskiego, albo posłucha suwerena

Kamiński: Duda może uszanować wolę większości albo bawić się w prezydenta

- Wybierze ten wariant, którego się będzie mniej bał. Jeżeli się będzie bardziej bał Jarosława Kaczyńskiego, to wybierze wariant Kaczyńskiego, czyli jeszcze dwa tygodnie cyrku z Rzeczpospolitej Polskiej. A jeśli bardziej przestraszy się tych, którzy dali mu mandat prezydenta, czyli obywateli, to postąpi w sposób zgodny z rozsądkiem. Jest większość, to na co czekać – dodał Kamiński.

Wybór nowego rządu - możliwe scenariusze

Jest to już drugi możliwy scenariusz powołania rządu. W tym konstytucyjnym kroku kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie szef rządu przedstawia Sejmowi program działania rządu oraz proponowany skład Rady Ministrów. Sejm wybiera ministrów bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jest to forma udzielenia rządowi wotum zaufania. Sejm na wybór premiera i rządu ma 14 dni. Prezydent nie może odmówić powołania i zaprzysiężenia tak wybranego rządu.