Miller: W dużej części obecnej Lewicy bardziej się nienawidzi Tuska niż Kaczyńskiego. Koalicja niemożliwa

- Muszą przejść osiem procent. Dzisiaj można powiedzieć "ha, ha, ha, cóż to jest osiem procent", ale ja znam przypadki, kiedy osiem procent było poza zasięgiem. Było takie ugrupowanie AWS [Akcja Wyborcza Solidarność - przyp. red.]. Oni wygrali wybory w 1997 roku, a cztery lata później nie przekroczyli ośmiu procent i nie dostali się do Sejmu - przypominał.

Leszek Miller we wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego" dodał, że "martwi go to o tyle, że być może oni [PSL i PL2050 - red.] nie wejdą do Sejmu i oddadzą część swoich mandatów PiS-owi".