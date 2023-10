Konsultacje opozycji, PiS i Konfederacji z prezydentem. Plan na dwa dni rozmów

czytaj dalej

Trwa obława na 44-letniego Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabójstwo swojego sześcioletniego syna. Na razie przełomu nie ma. Policja zaapelowała także, by przez najbliższe godziny nie wchodzić do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego między Karwinami a Chwarznem. W akcji jest ponad tysiąc funkcjonariuszy i dwa śmigłowce. Do akt śledztwa włączono krótki list, który znaleziono na miejscu zbrodni. - Będziemy poddawać go badaniom grafologa, by ustalić, czy mógł go napisać mężczyzna poszukiwany za zabójstwo - informuje prokuratura.