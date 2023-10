Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha. Małżeństwo z Koalicji Obywatelskiej znów zasiądzie w sejmowych ławach

Komisja wyborcza numer 46 w Toruniu nazywana była "komisją Rydzyka". Zorganizowano ją w zespole szkół ekonomicznych przy ulicy Grunwaldzkiej, w bliskim sąsiedztwie kościoła i klasztoru redemptorystów. To właśnie tam w niedzielę swoje głosy oddawali toruńscy zakonnicy. Komisja znajdowała się w okręgu 5., w którym wśród kandydatów Koalicji Obywatelskiej był Arkadiusz Myrcha. Choć mogłoby się wydawać, że toruńska komisja to naturalny bastion PiS, dominowali tam kandydaci opozycji . Najwięcej głosów w komisji nr 46, bo aż 338, otrzymał właśnie Myrcha. Łącznie w okręgu zagłosowały na niego 64 452 osoby.

W okręgu 20, czyli tzw. obwarzanku warszawskim, obejmującym podwarszawskie powiaty, najwięcej wyborców oddało głos na partyjną koleżankę i jednocześnie żonę Myrchy, Kingę Gajewską. Startowała ona jako "dwójka" na liście KO, jednak uzyskała wynik lepszy niż figurujący na karcie wyborczej z numerem jeden Jan Grabiec - pokonała go w stosunku głosów 85 283 do 71 534.

34-letni obecnie Myrcha poślubił rok młodszą Gajewską w 2018 roku, czyli w momencie, gdy oboje zasiadali już w Sejmie. Rok później na świat przyszedł ich pierwszy syn, Juliusz. W 2020 roku urodziła się ich córka Lilianna, a w 2021 roku - kolejny syn, Amadeusz. W międzyczasie, w wyborach w 2019 roku, oboje uzyskali reelekcję do Sejmu. Dla Myrchy obecne małżeństwo jest pierwszym. Gajewska w 2016 roku, tuż po tym, jak pierwszy raz dostała się do parlamentu, poślubiła zawodnika motocrossowego Piotra Płochockiego. Po roku wzięli rozwód.

O Gajewskiej na miesiąc przed wyborami usłyszała cała Polska. Posłanka została siłą doprowadzona do radiowozu przez policjantów i do niego wciągnięta. Do incydentu doszło w Otwocku, gdzie odbywało się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego. Zdarzenie zostało uwiecznione na nagraniu. Widać na nim, jak grupa funkcjonariuszy prowadzi siłą Gajewską w kierunku radiowozu, potem unosi ją i wciąga do środka. W tle słychać krzyki ludzi, że zatrzymywana jest posłanką.