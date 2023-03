Wybory parlamentarne w 2023. Kiedy mogą się odbyć? Ekspert podaje daty

Wybory parlamentarne w Polsce w 2023 roku odbędą się jesienią. Kiedy dokładnie? Zgodnie z konstytucją zdecyduje o tym prezydent. Andrzej Duda ma do wyboru pięć terminów. Datę wyborów samorządowych wskaże z kolei premier. Wyjaśniamy, które daty wyborów są najbardziej prawdopodobne.

Polacy co cztery lata wybierają swoich przedstawicieli do Sejmu (460 posłów) i Senatu (100 senatorów). W wyborach samorządowych wybieramy przedstawicieli do jednostek samorządu terytorialnego. Za organizację i przebieg wyborów odpowiada Państwowa Komisja Wyborcza (PKW).