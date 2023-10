Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania? Wkrótce mija termin

Najważniejsza informacja jest taka: to, że w dniu wyborów parlamentarnych będziesz przebywał poza miejscem zamieszkania, nie zmusza cię do rezygnacji z oddania głosu. Jak zdobyć zaświadczenie uprawniające do głosowania poza swoją gminą? Masz na to czas już tylko do 12 października. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała film instuktażowy, tłumaczony też na język migowy.

Wybory do Sejmu i Senatu 2023 odbędą się w niedzielę 15 października. Tego dnia lokale wyborcze będą czynne od 7:00 do 21:00. "Planujesz wtedy urlop albo musisz wyjechać służbowo i boisz się, że nie będziesz mógł zagłosować? Weź zaświadczenie o prawie do głosowania" - radzi nam Państwowa Komisja Wyborcza w filmiku, który we wrześniu został opublikowany na jej koncie na platformie YouTube. Przedstawione w nim informacje zostały przetłumaczone na język migowy.

Jak czytamy na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej, o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania może wnioskować każda osoba, która ukończyła 18 lat, ma polskie obywatelstwo i posiada czynne prawa wyborcze, a w dniu wyborów będzie przebywać "poza terenem gminy, w której mieszka, przebywa na stałe lub ma zameldowanie".

Gdzie uzyskać zaświadczenie?

Jak tłumaczy PKW, aby uzyskać takie oświadczenie, złóż pisemny wniosek w dowolnym urzędzie gminy, najpóźniej do czwartku 12 października. Zaświadczenie otrzymasz "od ręki" w urzędzie. Może odebrać je również upoważniona przez ciebie osoba, jeżeli dostarczy twój wniosek oraz upoważnienie do jego odbioru.

"Z zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym miejscu w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie uprawnia cię do głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w referendum ogólnokrajowym" - słyszymy we wspomnianym filmiku.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, by chronić swoje zaświadczenie. "Jeśli je zgubisz, zniszczysz lub zostanie ci ukradzione, nie otrzymasz kolejnego i nie będziesz mógł zagłosować nawet tam, gdzie mieszkasz" - ostrzega komisja.

Jak sprawdzić, gdzie mam głosować?

Jak sprawdzić, gdzie powinieneś głosować, jeśli w dniu wyborów nie planujesz żadnego wyjazdu? Adres swojej komisji wyborczej - czyli miejsca, do którego należy się udać w dniu głosowania - można sprawdzić poprzez wyszukiwarkę dostępną na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Każda osoba znajdująca się w spisie wyborców po zgłoszeniu się do odpowiedniej komisji otrzyma trzy karty do głosowania: w wyborach do Sejmu, w wyborach do Senatu i w ogólnopolskim referendum. W tym miejscu wyjaśniamy, gdzie należy umieścić znak "X", aby karty nie zostały uznane za nieważne.

Autor:kgo//az

Źródło: PKW, tvn24.pl