Jadwiga Emilewicz: w demokracji płaci się za błędy tak, że nie wygrywa się wyborów

Emilewicz: kampania ma swoją dynamikę

"Mamy wojnę buldogów pod dywanem skorupy Prawa i Sprawiedliwości"

Jego słowa komentował w piątek w Sejmie Krzysztof Gawkowski z Lewicy. - Marcin Mastalerek ma dzisiaj swój czas, bo to jest zemsta odłożona w czasie. Osiem lat temu to premier Kaczyński zniszczył karierę Mastalerka, a po ośmiu latach to Mastalerek mówi, że Kaczyński powinien odejść. Tak czy siak mamy wojnę buldogów pod dywanem tej skorupy Prawa i Sprawiedliwości - powiedział Gawkowski. Według niego "Kaczyński ma problem, jego czas się kończy, a to, że goni go Mastalerek, to jest pokaz tego, jak nisko prezes partii upada".

"Oni się już łapią za łby"

- Czas pokaże, pewnie przez jakiś czas będą w jednym klubie, dlatego że to jest w ich interesie, żeby przez chwilę być w jednym klubie - komentował Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Jak dodał, "tak naprawdę to oni się już łapią za łby, ale będą za te łby targać się coraz intensywniej". - To jest charakterystyczne dla władzy, która ma cechy władzy autorytarnej, dyktatorskiej, że dopóki nadużywa się instrumentów władzy, pieniędzy wynikających z posiadania czy zawłaszczania państwa, to jakoś to jeszcze jedzie. Ale jak to się rozwala, to się tak naprawdę wtedy wszyscy łapią za łby, kłócą - mówił polityk KO.