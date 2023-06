Wyborcze sondaże. "Będzie bardzo trudno Zjednoczonej Prawicy odwrócić ten trend. Osiągnęli już sufit"

czytaj dalej

Piątek jest 485. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Władimir Saldo, przedstawiciel okupacyjnej administracji obwodu chersońskiego częściowo kontrolowanego przez Rosjan, przyznał w rozmowie z prokremlowską telewizją Rossija-24, że most Czonharski, łączący obwód chersoński z zaanektowanym Krymem, został uszkodzony znacznie bardziej, niż "pierwotnie sądzili". - Most nie będzie nadawał się do ruchu w ciągu najbliższych 15-20 dni, może nawet dłużej - mówił Saldo. Droga przez Czonhar - jak relacjonowały wcześniej ukraińskie media - jest najdogodniejszą do transportu rosyjskiego sprzętu wojskowego do okupowanej części obwodu zaporoskiego. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.