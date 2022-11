Wybory 2023. Donald Tusk: do tej gry musimy przystąpić zjednoczeni

Musimy wygrać wielką grę, to nie jest gra o zwycięstwo jakiejś partii politycznej, to nie jest i nie może być naszym celem. To jest gra o to, czy Polska będzie po stronie zielonej, ciepłej, jasnej, bezpiecznej - oświadczył w czwartek lider PO Donald Tusk. Podkreślił, że "do tej gry musimy przystąpić zjednoczeni".

W czwartek w Warszawie odbył się kongres Platformy Obywatelskiej pod hasłem "Energetyka i klimat". W wydarzeniu udział brał lider PO Donald Tusk, który podkreślał konieczność połączenia sił politycznych przez opozycję w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Przewodniczący PO Donald Tusk podczas Kongresu Programowego Platformy w Warszawie PAP/Paweł Supernak

- Nie znajdziemy żadnych istotnych różnic między Zielonymi, Nowoczesną, Inicjatywą Polską, ruchem Szymona Hołowni, polską lewicą, może z nielicznymi wyjątkami, i Koalicją Obywatelską jako całością. Tutaj nie ma czego na siłę szukać jakichś rozróżnień, jakichś konfliktów - mówił Tusk.

Tusk: do tej gry musimy przystąpić zjednoczeni

Szef Platformy apelował do opozycji: - Jednoczmy swoje siły.

- Musimy wygrać wielką grę, to nie jest gra o zwycięstwo jakiejś partii politycznej, to nie jest i nie może być naszym celem. To jest gra o to, czy Polska będzie po stronie zielonej, ciepłej, jasnej, bezpiecznej - oświadczył Tusk. Podkreślił, że "do tej gry musimy przystąpić zjednoczeni".

Donald Tusk na konwencji Platformy Obywatelskiej "Energetyka i klimat" PAP/Paweł Supernak

- Nawet gdybyśmy mieli się różnić w stu innych sprawach, to ciepła Polska, zielona, bezpieczna energia, ochrona środowiska, naszych wód, naszego powietrza to jest więcej niż potrzeba, by pójść do wyborów jako zjednoczona opozycja, to jest wystarczający powód - stwierdził.

