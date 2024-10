"Wyborczy thriller", najnowszy sondaż z Polski i brak Bejdy

W Mołdawii referendum dotyczące wpisania akcesji do Unii Europejskiej do konstytucji podzieliło wyborców niemal po równo. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda po raz drugi nie stawił się przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Z kolei badania toksykologiczne wykazały obecność kokainy w ciele zmarłego brytyjskiego muzyka Liama Payne'a. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 22 października.