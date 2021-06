"Gazeta Wyborcza": sąd oddalił żądania Obajtka o zakazanie pisania o jego majątku

Warszawski Sąd Okręgowy oddalił w całości żądania prezesa Orlenu Daniela Obajtka, który chciał zakazu pisania o jego majątku przez "Gazetę Wyborczą" jak również umieszczenia informacji, że jest on przedmiotem sądowego sporu - podaje dziennik. Jak informuje, postanowienie jest prawomocne, ale nie ma jeszcze uzasadnienia.

Jak pisze "GW" z postanowienia warszawskiego sądu okręgowego wynika, że w ocenie sądu zarzuty prezesa Orlenu Daniela Obajtka przedstawione przez jego adwokata Macieja Zaborowskiego "okazały się miałkie", a tekst o kupnie przez niego apartamentu na osiedlu Awangarda w Warszawie w 2018 roku z milionową zniżką od dewelopera "został napisany zgodnie z zasadą rzetelności dziennikarskiej". Postanowienie sądu - według informacji przekazanej przez gazetę - zapadło we wtorek.

Oddalenie wniosku prezesa Orlenu

Jak pisze "Wyborcza" sąd uwzględnił zażalenie wydawcy - Agora SA - i zmienił orzeczenie z 29 marca w ten sposób, że w całości oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia w procesie wytoczonym przez prezesa Orlenu. Wcześniej sąd I instancji oddalił wniosek o zakaz publikacji, a nakazał jedynie umieszczenie informacji w artykule o tym, że jest on przedmiotem prawnego sporu - dodaje "GW".

Sąd Okręgowy stwierdził 29 marca, że "żądany przez powoda zakaz publikacji (...) nie zasługiwał na uwzględnienie z uwagi na ważny interes publiczny". Zakaz nie mógł być zdaniem sądu uwzględniony, "gdyż ograniczałoby to wolność prasy i krytyki, która ze względu na charakter pełnionej przez Daniela Obajtka funkcji jest pożądana ze społecznego punktu widzenia".

Spór Obajtka z "Wyborczą"

Problemy dotyczące majątku prezesa strategicznej spółki Skarbu Państwa jako pierwsi ujawnili reporterzy "Gazety Wyborczej". Przedstawili m.in. kulisy zakupu przez niego apartamentu na prestiżowym osiedlu na warszawskim Bemowie. Według dokumentów, do których dotarł dziennik, w 2018 roku Obajtek zapłacił za mieszkanie milion złotych mniej , niż wynosiła jego rynkowa cena. Niedługo później Orlen został sponsorem związanej z deweloperem akademii piłkarskiej, a także klubu piłkarskiego.

Jak pisze "Wyborcza" po publikacji artykułów na temat prezesa Orlenu gazeta stała się "obiektem zmasowanego ataku ze strony prawnika Obajtka". "Bywały dni, kiedy do redakcji przychodziło po kilkanaście rozmaitych sprostowań i wezwań przedsądowych podpisywanych przez mecenasa Macieja Zaborowskiego" - czytamy.

Gazeta wspomniała, że po zapadnięciu pierwszego postanowienia sądu ws. artykułu o milionowej zniżce dla Obajtka "prezes Orlenu chwalił się na Twitterze wielką wygraną w sporze z 'Wyborczą' i że musi ona zamieścić przy artykule wzmiankę o toczącym się sporze prawnym". "Mimo to prawnik Obajtka wniósł zażalenie na to postanowienie, domagając się uwzględnienia wniosku o zabezpieczenie w całości – czyli zakazu pisania o majątku prezesa Orlenu. To zażalenie Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za bezzasadne i 24 maja w całości je oddalił" - opisuje dziennik.