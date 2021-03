"GW": Obajtek kupił mieszkanie o milion złotych taniej, a Orlen został sponsorem szkółki piłkarskiej dewelopera

"Gazeta Wyborcza" przedstawiła kulisy zakupu apartamentu na prestiżowym osiedlu w Warszawie przez Daniela Obajtka wspólnie ze swoją partnerką. Jak wynika z dokumentów, do których dotarł dziennik, w 2018 roku zapłacili za mieszkanie milion złotych mniej, niż wynosiła jego rynkowa cena. Niedługo później - pisze "GW" - Orlen został sponsorem akademii piłkarskiej założonej przez prezesa Profbudu, dewelopera, który zbudował warszawskie osiedle.

"Gazeta Wyborcza" opublikowała w niedzielę artykuł dotyczący szczegółów zakupu mieszkania przez Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen. Chodzi o osiedle "Awangarda" na warszawskim Bemowie, oddane w 2018 roku.

Daniel Obajtek wraz z partnerką Pauliną Salą kupili mieszkanie jesienią 2018 roku. Wybrali - pisze "GW" - "jedno z największych mieszkań na ostatnim piętrze najwyższego budynku na osiedlu: z dużym przeszklonym ogrodem zimowym i widokiem na Warszawę. Zapłacił za nie tylko 1,3 miliona złotych, czyli 6,9 tysiąca złotych za metr kwadratowy".

"W przypadku apartamentów takich jak Obajtka cena wynosiła 12 499 złotych za metr kwadratowy. 187-metrowe mieszkanie prezesa Orlenu według cennika powinno zatem kosztować ponad 2,2 miliona złotych" - czytamy w "Wyborczej".

Skąd zniżka?

Osiedle w Warszawie wybudował Profbud, którego prezesem jest Paweł Malinowski. Jego pasją - pisze "GW" - jest piłka nożna.

"W Krośnie działa w Akademii Piłkarskiej Beniaminek Profbud Krosno i ufundował Profbud Arenę, otwarty w 2018 roku nowoczesny kompleks piłkarski ze sztuczną trawą" - podaje gazeta.

W 2018 roku, kiedy Obajtek kupił mieszkanie o milion złotych taniej, Orlen został sponsorem strategicznym Akademii Piłkarskiej. W 2021 roku do grona sponsorów dołączyła też Energa, państwowa spółka, którą w latach 2017-2018 kierował Daniel Obajtek.

"Prężne działanie Akademii i fakt, że jej drużyny biorą udział w rozgrywkach na terenie całego kraju, daje możliwość ekspozycji marki oraz umożliwia dotarcie do pozostałych regionów" - mówiła cytowana na stronie Akademii Justyna Kruszewska, dyrektorka Departamentu Marketingu Energi.

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen Darek Delmanowicz/PAP

Prezes Profbudu: wiele osób u mnie kupuje mieszkania

"Wyborcza" zapytała prezesa Profbudu o szczegóły zakupu mieszkania przez Obajtka. "Nie wiem, kiedy pan Obajtek i pani Paulina i za ile nabyli lokal. Nie mam pojęcia, co to za dane, nie mogę się do nich odnieść. Musiałbym pamiętać 500 transakcji rocznie. Wiele osób u mnie kupuje mieszkania i czasem nie wiem kto. Proszę o pytania w poniedziałek mailem. Odniesiemy się, dziś jest sobota, wolny dzień" - odpowiedział GW prezes.

"GW" chciała uzyskać też komentarz pełnomocnika Daniela Obajtka i skierowała do niego szereg pytań w tej sprawie. Mecenas Maciej Zaborowski odpisał: "Bardzo dziękuję za pytania. Niestety z uwagi na fakt, że pytania zostały mi przesłane w dniu dzisiejszym o godzinie 13.30, a do tego mamy dzisiaj sobotę – nie udało mi się skontaktować z moim Mocodawcą. W moim przekonaniu istnieje szansa na uzyskanie stanowiska do końca dnia 17 marca 2021 r. (najbliższa środa)" - cytuje go "Wyborcza".

"Newsweek": 90 milionów złotych dotacji

"Newsweek" napisał w niedzielę o 90 milionach złotych dotacji, które otrzymywały w ostatnich latach firmy związane z Danielem Obajtkiem.

Chodzi między innymi o firmę ERG Bieruń-Folie, w której Obajtek i jego matka mają po 10 procent udziałów. Jak pisze "Newsweek", "z dokumentów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wynika, że odkąd PiS doszło do władzy, spółka podpisała umowy na 29,7 miliona złotych dofinansowania z NCBR na badania związane z produkcją folii. Większość tej kwoty już wypłacono". Tygodnik zaznacza, że firma dostała dofinansowanie również za poprzedniego rządu, ale znacznie niższą - 2,9 miliona złotych.

W 2016 roku firma dostała 3,1 miliona złotych w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej, a w kwietniu 2017 roku kolejne 3,9 miliona od NCBR - podaje "Newsweek".

W 2018 roku spółka podpisała następną umowę z NCBR, a dofinansowanie sięgnęło ponad 25 milionów złotych na "pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, eksperymentalne, badania przemysłowe". Blisko 24 miliony złotych z NCBR na "dofinansowanie dwóch projektów związanych z produkcją folii" dostała też spóła Ekofol, której właścicielami są współudziałowcy Obajtka z ERG Bieruń-Folie.

"Newsweek": pieniądze płyną też z samorządu

"Dotacje dla firm związanych z Obajtkiem płyną także z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego" - czytamy w "Newsweeku".

Pieniądze z samorządu dostała firma TT Plast, w której zarządzie zasiada kuzynka Obajtka, a on sam - jak ujawniła "Wyborcza" w serii artykułów o "taśmach Obajtka" - miał nią kierować z tylnego fotela. W latach 2018-2019 do tej firmy miało trafić 29,2 miliona złotych - 22,3 miliona złotych na "wprowadzenie na rynek trzech innowacyjnych litych rur instalacyjnych" i 6,8 miliona złotych na wdrożenie do produkcji wynalazku "giętkiej rury instalacyjno-klimatyzacyjnej" - podał "Newsweek".

Źródło: "Gazeta Wyborcza", "Newsweek"