Polska

Czarzasty: kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję z kancelarią prezydenta

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej w Sejmie
Źródło: TVN24
Nie odpowiemy na drugie pismo z kancelarii prezydenta w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego - poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak mówił, "oczekujemy, żeby pan prezydent przyjął ślubowanie sędziów".

Na środowej konferencji prasowej marszałek Sejmu odniósł się do kwestii wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego i pism z kancelarii prezydenta w tej sprawie.

- Wpłynęło pismo z kancelarii prezydenta w sprawie trybu powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest już drugie pismo w tej sprawie - powiedział.

- Pierwsze pismo wpłynęło dwa tygodnie temu, co do błędów - według kancelarii prezydenta - w trybie powołania sędziów. Na to pismo odpowiedział szef kancelarii Sejmu pan Marek Siwiec - mówił Czarzasty. Dodał, że drugie pismo z kancelarii prezydenta "jest tak naprawdę polemiką z pismem pana Siwca".

Marszałek oświadczył, że "kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję w tej sprawie z kancelarią prezydenta". - Na drugie pismo nie odpowiemy - dodał.

Jak wyjaśniał, "nie dlatego, że jesteśmy w jakikolwiek sposób aroganccy albo niechętni, tylko uważamy, że stanowisko prezydenta [Karola Nawrockiego - red.] jest takie, żeby tę sprawę przeciągać". Marszałek ocenił, że prezydent "wykazuje ewidentnie złą wolę".

- My traktujemy tę sprawę tak, jak została ona opisana w piśmie pana Siwca po pierwszym piśmie od pana prezydenta - mówił Czarzasty i dodał, że "cała procedura została przeprowadzona zgodnie z prawem, zgodnie z Regulaminem Sejmu i oczekujemy, żeby pan prezydent przyjął ślubowanie sędziów".

Zuzanna Karczewska, Jakub Zulczyk

Czarzasty: widzę wielkie nerwy

Czarzasty powiedział też, że w tych pismach "widzi wielkie nerwy, jeżeli chodzi o kancelarię prezydenta".

- Obawiam się zresztą o stan emocjonalny pana prezydenta, bo obserwowałem go na konferencji prasowej i jego zachowanie w stosunku do dziennikarza TVN. To zachowanie oceniam jako wyjątkowo chamskie, brutalne i takie, które nigdy nie powinno dojść do skutku - mówił Czarzasty. Nawiązał do nerwowej reakcji Nawrockiego na pytanie reportera TVN24. Mateusz Półchłopek po poniedziałkowej konferencji prezydentów Polski i Węgier w Przemyślu zapytał, czy nie przeszkadza mu zażyłość węgierskiego premiera z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

- Myślę panie prezydencie, że jeżeli pan jest w stanie się tak zdenerwować na dziennikarza TVN, to co się stanie z pana zachowaniem, w momencie, kiedy będą do decyzji poważne sprawy polityczne. Sprawy, od których będzie zależała na przykład przyszłość Polski - kontynuował. - Martwię się o to - dodał marszałek.

- Ale ja nie dam się zdenerwować i nie będę już wchodził w polemikę z kancelarią prezydencką w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego - podsumował.

Spór o sędziów TK

Sejm 13 marca wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ich kandydatury zostały zgłoszone formalnie przez Prezydium Sejmu. Poparcia nie zyskali dwaj kandydaci zgłoszeni przez klub PiS.

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zwrócił się w ubiegłym tygodniu do marszałka Sejmu o przedstawienie prezydentowi wyjaśnień dotyczących procedowania wyboru sędziów.

Ocenił wtedy, że analiza procesu powołania sędziów TK "budzi bardzo poważne wątpliwości" co do zgodności przeprowadzonej procedury z Regulaminem Sejmu oraz konstytucją.

Szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec udzielił odpowiedzi w czwartek. Bogucki ocenił jednak, że pismo Siwca nie odpowiadało na zasadnicze wątpliwości konstytucyjne podniesione przez prezydenta, w związku z czym ponowił swoje zapytania.

pc

pc
Autorka/Autor: Justyna Sochacka

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Włodzimierz CzarzastyKancelaria Prezydenta RP
