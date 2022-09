Łętowska: kroczymy w kierunku pogłębiającego się chaosu

Pośpieszył się pan prezydent, zamienił Izbę Dyscyplinarną na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej - mówiła w "Faktach po Faktach" profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i była rzecznik praw obywatelskich. Wskazywała, że nowa izba Sądu Najwyższego "składa się po części z sędziów, w stosunku do których TSUE zastrzeżenia już wyrażał", więc można przypuszczać, że znów wyrazi podobne wątpliwości.

Prezydent Andrzej Duda wyznaczył 11 sędziów Sądu Najwyższego do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, która zastąpiła Izbę Dyscyplinarną. Prezydent wybrał ich spośród 33 wylosowanych wcześniej przez kolegium SN nazwisk. Sześcioro wskazanych przez prezydenta sędziów to tak zwani neo-sędziowie, powołani przy udziale nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Profesor Ewa Łętowska: piłka tak naprawdę to jest po stronie TSUE i ETPCz

Profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz pierwsza rzecznik praw obywatelskich była pytana w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy jej zdaniem nowa izba będzie "nielegalna" według wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jak mówiła, "czekamy na kilka wyroków TSUE, dlatego że kilka spraw zawisło w Trybunale Sprawiedliwości". Wskazywała, że to między innymi decyzja z 14 lipca, czyli zobowiązanie Polski do "natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego". Jej zdaniem to sprawa, "która prawdopodobnie będzie miała bardzo duże znacznie".

- Problem z tymi aktami wyboru do Izby Odpowiedzialności Zawodowej i w ogóle z nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym jest taki, że te akty prezydenta, gdyby były dwa lata temu, to byśmy mogli rozmawiać. Ale w tej chwili one po prostu się nie zmieściły w okienku transferowym - oceniła.

Według prof. Łętowskiej "piłka tak naprawdę to jest po stronie TSUE i ETPCz (Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - red.)".

Prof. Łętowska: ciągle kroczymy w kierunku pogłębiającego się chaosu

Jak mówiła gościni TVN24, "pośpieszył się pan prezydent, zamienił Izbę Dyscyplinarną na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej". - Ta izba odpowiedzialności dyscyplinarnej składa się po części z sędziów, w stosunku do których TSUE zastrzeżenia już wyrażał. To teraz należy przypuszczać, że w tym kolejnym orzeczeniu znowu będzie wątpliwość dotycząca tej sytuacji".

- Ciągle kroczymy w pogłębiający się chaos - stwierdziła była sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Jak oceniła, jest on "dotkliwy" między innymi z tego powodu, że "nie wiemy, jak się teraz zachowają sędziowie, którzy tworzą tę izbę, w stosunku do których nie ma wątpliwości co do sposobu powoływania".

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr/dap

Źródło: TVN24