Sejm wybrał Rzecznika Praw Obywatelskich

Śmiszek: policzek dla praw człowieka w Polsce

Zdaniem Krzysztofa Śmiszka z Lewicy kandydatura senator Lidii Staroń to "policzek dla praw człowieka w Polsce". - To osoba, która kompletnie nie ma pojęcia o tym, jaka jest natura praw i wolności obywatelskich. To jest osoba wystawiona po to, by załatwić polityczne interesy. To nie jest kandydatura dla Polaków i Polek, którzy mają prawo do niezależnego urzędu, który będzie świadczył im pomoc – ocenił poseł.