"Nie wiem, skąd tego rodzaju spekulacje, że Jarosław Kaczyński ma dostać szału"

Nic mi nie wiadomo na temat zmian w rządzie - powiedział w "Kropce nad i" europoseł PiS Adam Bielan. Odniósł się do konsekwencji, jakie mógłby ponieść wicepremier Jarosław Gowin po tym, jak kierowane przez niego Porozumienie zagłosowało wbrew klubowej dyscyplinie podczas wtorkowego wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Na pytanie, czy Jarosław Kaczyński usunie Gowina z rządu, Bielan odparł, że prezes PiS "nie jest raczej znany z takich emocjonalnych zachowań".

Posłowie wybrali we wtorek na Rzecznika Praw Obywatelskich senator niezależną Lidię Staroń, zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość. Drugim kandydatem był profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany Marcin Wiącek, popierany przede wszystkim przez większość opozycji. Za Wiąckiem opowiedziało się dziewięciu posłów Porozumienia, które jest koalicjantem PiS. Nie zastosowali się tym samym do dyscypliny w klubie. By Staroń mogła objąć stanowisko, jej wybór musi zatwierdzić Senat.