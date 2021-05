Transakcja "IPN za RPO"? Sawicki: trzeba przerwać pat

Sawicki o głosowaniu za kandydaturą Nawrockiego na prezesa IPN: w PSL są politycy o różnych korzeniach

Zwrócił jednocześnie uwagę, że politycy PSL chcą, by Nawrocki "dokończył proces związany z rehabilitacją Wincentego Witosa i wszystkich skazanych w tak zwanym procesie brzeskim". Ponadto poseł PSL zaznaczył, że pochodzi "ze środkowego Podlasia, gdzie tradycje ludowe były mniejsze, natomiast silne były tradycje narodowe". - Mój ojciec i dziadek to byli żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych i wydaje mi się, że czas najwyższy, aby także o tej formacji wojskowej więcej prawdy w badaniach IPN się pojawiło - powiedział Sawicki.

"Trzeba przerwać pat wokół wyboru RPO"

Wybór prezesa IPN musi zatwierdzić Senat

W piątek w kuluarach sejmowych można było nieoficjalnie usłyszeć o umowie między PiS i PSL - prezes IPN w zamian za wybór kandydata opozycji na RPO. Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany w piątek w "Faktach o Faktach" o to porozumienie, odpowiedział: - Ja bym takich rozmów nie wykluczył, ale one są przed nami najprawdopodobniej.

Kandydaturę Nawrockiego, zgodnie z ustawą o IPN, rekomendowało Sejmowi Kolegium Instytutu. Jeżeli Senat nie zaakceptuje decyzji Sejmu w sprawie powołania nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Kolegium IPN będzie musiało przeprowadzić kolejny konkurs w tej sprawie. Kadencja obecnego szefa IPN Jarosława Szarka kończy się w lipcu. Jeżeli do tego czasu parlament nie powoła nowego prezesa IPN to Jarosław Szarek będzie pełnił funkcję p.o. prezesa IPN.

Kolejna próba wyłonienia RPO

Z kolei wybór RPO jest konieczny, ponieważ we wrześniu zeszłego roku upłynęła 5-letnia kadencja rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską orzekł jednak, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.