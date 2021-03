Adam Bodnar ponownie pisze do premiera w sprawie wyboru kandydata na sędziego unijnego trybunału

"Do tej pory nie uzyskałem odpowiedzi Pana Premiera na moje wystąpienie przekazane w trybie art. 16 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Zwracam się dlatego ponownie z uprzejmą prośbą o rozważanie moich uwag zawartych w nim, ustosunkowanie się do nich oraz poinformowanie mnie o kształcie i przebiegu procedury nominacji polskiej kandydatury do TSUE" - napisał Adam Bodnar w liście do premiera datowanym na 11 marca.