Rzecznik Sądu Najwyższego: Nigdy nie poddaliśmy się i nie poddajemy się. Nie wywieszamy białej flagi

Laskowski: nie wywieszamy białej flagi

- Nigdy nie poddaliśmy się i nie poddajemy się. Nie wywieszamy białej flagi. Natomiast mamy pewne prawne możliwości działania i działamy w ramach tych możliwości. Nie jestem zdania, żeby na bezprawie odpowiadać takim samym bezprawiem, że jak ktoś nas atakuje maczugą, to my, jako sędziowie Sądu Najwyższego, mamy odpowiadać w taki sam sposób - wskazywał.

Markiewicz: oczekuję, że o ważności wyborów prezydenckich zdecydują prawdziwi sędziowie

- Wybory pierwszego prezesa Sądu Najwyższego mają dokonać się do 30 kwietnia, wtedy upływa jego kadencja. Najprawdopodobniej w maju będą wybory prezydenckie. Nie zapominajmy o tym, że to Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć o ważności wyborów. Oczekuję, także od Sądu Najwyższego, który tak jak my, sędziowie sądów powszechnych, ma przede wszystkim obowiązek respektowania konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a dopiero później ustaw, w tym także ustawy kagańcowej. Ma obowiązek oceniać, co jest ważniejsze, czy konstytucja, czy ustawa kagańcowa - podkreślał Markiewicz.