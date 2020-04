Sędzia Rączka: Co zrobi prezydent w sprawie Sądu Najwyższego? Ja nie mam wątpliwości

Prezydent nie ma w obecnym momencie prawnej możliwości wyznaczenia sędziego-komisarza, który pełniłby obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego - mówił w "Tak jest" w TVN24 sędzia tego sądu, profesor Krzysztof Rączka. Odniósł się do zbliżającego się końca kadencji obecnej pierwszej prezes, profesor Małgorzaty Gersdorf. Jak dodał, "nie ma wątpliwości", co w tej sytuacji zrobi Andrzej Duda.

"Zgromadzenie Ogólne nie odbyło się, bo nie mogło się odbyć w obecnych warunkach"

- Druga sprawa to jest, co będzie dalej (z wyborem następcy prof. Gersdorf - red.). Prezentuję stanowisko, że prezydent nie ma w obecnym momencie prawnej możliwości wyznaczenia sędziego-komisarza, przewidzianego w tak zwanej ustawie kagańcowej , ponieważ ta możliwość została przewidziana tylko na wypadek, gdyby odbyło się Zgromadzenie Ogólne pierwsze - ono nie przyniosłoby rezultatu, drugie - nie przyniosłoby rezultatu, trzecie - nie przyniosłoby rezultatu i dopiero wtedy otwiera się droga dla prezydenta dla powołania sędziego-komisarza, którego status konstytucyjny i tak jest wątpliwy - tłumaczył profesor Rączka.

Sędzia Rączka: nie mam wątpliwości, co w tej sytuacji zrobi prezydent

- Natomiast my mamy taką sytuację, że upływa kadencja pani prezes. W tym momencie zastosowanie ma inny przepis ustawy o Sądzie Najwyższym. Ten, który mówi, że obowiązki zaczyna pełnić prezes Sądu Najwyższego kierującego izbą, najstarszy stażem - kontynuował. - W tej chwili, od 1 maja, to ten prezes powinien objąć pełnienie obowiązków pierwszego prezesa - dodał.

Gość TVN24 był pytany, czy w związku z tym może dojść do konfliktu o to, kto ma sprawować obowiązki pierwszego prezesa SN. Odpowiedział, że "sędziowie Sądu Najwyższego są poważnymi ludźmi i w żadne przepychanki się wdawać nie będą". - To jest rola prezydenta, żeby zapewnić bezkolizyjne funkcjonowanie Sądu Najwyższego zgodnie z obowiązującym prawem. Jak się z tej roli prezydent wywiąże, to już jest jego problem - dodał.