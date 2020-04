"Wygląda na to, że obóz rządzący zrealizuje swój plan: dojdzie do przejęcia Sądu Najwyższego"

Prezydent wykorzysta możliwość mianowania osoby, która będzie kierować Sądem Najwyższym - ocenił rzecznik SN Michał Laskowski, mówiąc o nadchodzącej zmianie na stanowisku pierwszego prezesa sądu. W obliczu epidemii nie zwołano zgromadzenia, które miało wyłonić sędziego na to stanowisko, przez co może wyznaczyć go prezydent. Zdaniem Laskowskiego w tej sytuacji "obóz rządzący zrealizuje swój plan: dojdzie do przejęcia Sądu Najwyższego".