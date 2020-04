Odwołane Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Pierwsza prezes publikuje oświadczenie

Gersdorf: kierowałam się wyłącznie ochrona życia i zdrowia pracowników Sądu Najwyższego

Obecna pierwsza prezes SN we wtorek wydała w związku z tym oświadczenie, w którym tłumaczy powody swojej decyzji. Jak wyjaśnia na początku, odwołując kwietniowe Zgromadzenie Ogólne kierowała się "wyłącznie nadrzędnym aksjologicznie celem, jakim jest ochrona życia i zdrowia pracowników Sądu Najwyższego".

Zwraca również uwagę, że "sędziowie SN w ogromnej większości, ze względu na wiek, należą do grup szczególnie narażonych na zarażenie i ciężki przebieg COVID-19".

"Zachorowanie znacznej części sędziów SN, mogłoby całkowicie sparaliżować funkcjonowanie tego Sądu, tym bardziej - że w przeciwieństwie na przykład do Sejmu RP - nie istnieją szybkie mechanizmy uzupełniania jego składu osobowego" - wskazuje Gersdorf. Przypomina przy tym, że w Zgromadzeniu Ogólnym sędziów SN miałoby uczestniczyć prawie sto osób.

"Łatwo wyobrazić sobie reakcje na sytuację, w której po posiedzeniu Zgromadzenia doszłoby do zarażenia sędziów lub pracowników i kwarantanny całego Sądu. Uważam, że należało zrobić wszystko, aby ryzyko takiej sytuacji zminimalizować" - podkreśla I prezes SN.

"Ustalanie Regulaminu SN stanowi obecnie wyłączne uprawnienie Prezydenta RP"

"Co istotne, ustalanie Regulaminu SN stanowi obecnie wyłączne uprawnienie Prezydenta RP, z którego korzystał on w przeszłości nie tylko bez inicjatywy SN, ale również wbrew jego formalnym opiniom" - zwraca uwagę. "W tym kontekście bez komentarza należy pozostawić sformułowany w przestrzeni publicznej przez przedstawicieli Prezydenta RP zarzut braku woli współdziałania w omawianym zakresie ze strony SN" - dodaje.

"Zwrócić należy także uwagę na okoliczność, że ustawodawca zdecydował się na przyznanie kolegialnym organom administracji publicznej możliwości odbywania posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (...). Nic nie stało zatem na przeszkodzie, aby podobne rozwiązania zastosować do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. Ustawodawca nie zdecydował się jednak na taki krok" - zwraca uwagę.

Gersdorf: brak podstaw prawnych na przeprowadzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN

Urzędująca I prezes SN pisze dalej, że "podobnie chybiony jest argument, iż skoro w okresie epidemii obradują Sejm i Senat, to dopuszczalne jest również zwołanie Zgromadzenia", ponieważ - jak wskazuje - stało się to możliwe dopiero po zmianie regulaminu Sejmu.

"Nie uważam również, aby w wyniku nieprzeprowadzenia posiedzenia Zgromadzenia doszło do wspomnianego 'oddania pola'. Do udziału w Zgromadzeniu musieliby zostać zaproszeni jego członkowie zasiadający w Izbie Dyscyplinarnej i Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Nawet w razie wywołania dyskusji na temat ich statusu, wyniki ewentualnych głosowań nie miałyby wiążącego charakteru i nie odmieniłyby biegu procedury określonej w ustawie o SN, w wyniku której przedstawia się Prezydentowi pięciu kandydatów do objęcia funkcji Pierwszego Prezesa" - wskazuje dalej Gersdorf.