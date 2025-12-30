Wtorkowy atak zimy. "Miejscami trudna sytuacja"

IMGW wydał ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. Alarmy będą w mocy do środy do godziny 12.
Najtrudniejsza sytuacja panuje w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim.
We wtorek woda zaczęła się wylewać z Zalewu Wiślanego we Fromborku i przez nadbrzeże portowe w Suchaczu. Strażacy zabezpieczyli te miejsca. W Świnoujściu po raz pierwszy służby użyły mobilnych zapór przeciwpowodziowych.
Śnieg i wiatr utrudniły jazdę szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim oraz na północy Mazowsza.
Szef MSWiA Marcin Kierwiński zwołał naradę wojewodów w sprawie sytuacji na drogach i na terenach zagrożonych "cofką". Jak mówiła po spotkaniu wiceministra w resorcie spraw wewnętrznych Magdalena Roguska, "w najbliższych godzinach będziemy mieć do czynienia z sytuacją, która będzie zmienna". Zapewniła, że służby są w gotowości.
Sytuację pogodową relacjonujemy na żywo:
