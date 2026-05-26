Polska Wtargnięcie do siedziby Prokuratury Krajowej. Żurek powołał zespół, Korneluk wysłał pismo do marszałka Maciej Duda |

Manifestacja przed budynkiem prokuratury Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Żurek zdecydował we wtorek, że szefową zespołu śledczego została prokurator Ewa Wrzosek. Obecnie jest ona oddelegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości jako radca generalny w Biurze Ministra. Nie udało nam się z nią skontaktować. Minister zapytany przez nas, kto został kierownikiem nowego zespołu śledczego odpowiedział, że jeszcze na ten temat nie udziela informacji. Powołanie Wrzosek na stanowisko szefa zespołu śledczego, oznacza, że będzie ona musiała niebawem zacząć prace w Prokuraturze Krajowej.

Ale, jak się okazuje, zupełnie niezależnie od decyzji Żurka, to swój ruch wykonał we wtorek prokurator krajowy Dariusz Korneluk, który formalnie jest zastępcą Żurka jako prokuratora generalnego. Według oficjalnej informacji przekazanej nam z Prokuratury Krajowej to "Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk skierował w dniu 25 maja 2026 r. do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Czarzastego pismo z wnioskiem o rozważenie podjęcia stosownych działań przewidzianych w Regulaminie Sejmu w związku z podejrzeniem rażącego naruszenia Zasad Etyki Poselskiej w dniu 20 maja 2026 r. na terenie Prokuratury Krajowej przez Posłów na Sejm RP: Krzysztofa Lipca, Macieja Małeckiego, Jana Mosińskiego, Agnieszkę Wojciechowską van Heukelom i Andrzeja Śliwkę".

Jak informuje Prokuratura Krajowa, to Korneluk "wskazał, że posłowie wtargnęli do budynku Prokuratury Krajowej, a następnie nie opuszczali go mimo żądań funkcjonariuszy Służby Więziennej. Następnie, wraz z osobami związanymi z TV Republika, w sposób nieautoryzowany, bez wymaganej zgody i z pominięciem obowiązujących procedur, pokonali bramki wejściowe (tripody) i rozeszli się po siedzibie Prokuratury Krajowej. Przez kolejne kilkadziesiąt minut poruszali się po budynkach Prokuratury Krajowej bez wymaganej autoryzacji oraz bez respektowania obowiązujących procedur bezpieczeństwa".

Z pisma do Czarzastego wynika, że zdaniem Korneluka "nie było podstaw do przeprowadzenia interwencji ani kontroli poselskiej" oraz "(....)nieautoryzowane pokonywanie barierek, ignorowanie poleceń funkcjonariuszy Służby Więziennej, omijanie zabezpieczeń wejściowych, zakłócanie pracy urzędu oraz poruszanie się po jego terenie bez określonego celu i wymaganej autoryzacji nie może być traktowane jako realizacja funkcji Posła na Sejm RP".

Zespół powołany przez Żurka, na czele którego stanęła prokurator Wrzosek, nie zaczął jeszcze działań.

Śledczy mają sprawdzić, czy dopuszczono się zakłócenia miru domowego

Patryk Michalski w swoim programie "News Michalskiego" w TVN24+, poinformował we wtorek rano, że prokuratura zajmie się wtargnięciem pracowników Telewizji Republika oraz posłów PiS do strefy ochronnej w siedzibie Prokuratury Krajowej podczas środowego przesłuchania Tomasza Sakiewicza. Z naszych informacji wynika, że śledczy sprawdzą, czy pracownicy stacji wspierającej PiS - między innymi: Michał Rachoń, Jarosław Olechowski, Adrian Stankowski, Miłosz Kłeczek i Janusz Życzkowski - oraz posłowie PiS - między innymi Jan Mosiński, Krzysztof Lipiec oraz Agnieszka Wojciechowska van Heukelom - nie popełnili przestępstwa zakłócenia miru domowego.

Z informacji Michalskiego wynika, że nagrania zabezpieczone w prokuraturze nie pozostawiają wątpliwości, że część osób, która wtargnęła do budynku Prokuratury Krajowej, forsowała drzwi zabezpieczane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i nie stosowała się do wydawanych poleceń.

Według ustaleń autora programu "News Michalskiego" prokuratorzy mogą skierować też pismo do marszałka Sejmu z nagraniem zachowania posłów PiS lub jego opisem. Politycy zasłaniali się "kontrolą poselską", której - zdaniem naszych rozmówców - "nie mogą dokonywać w prokuraturze", a "już na pewno nie poprzez wdarcie się do budynku Prokuratury Krajowej w części, w której nie mogą przebywać osoby postronne". Pismo do Czarzastego potencjalnie mogłoby otworzyć drogę do kar pieniężnych wobec polityków. Śledczy rozważają, czy mogliby też zwrócić się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zachowania pracowników TV Republika. - Takie zachowanie nie ma nic wspólnego z pracą dziennikarzy - komentuje nasz rozmówca.