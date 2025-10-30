Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wyjazdy na Wszystkich Świętych mogą skumulować się jednego dnia

Mgły w Polsce
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Prognozowana temperatura
Źródło: Ventusky.com
Przed 1 listopada na polskich drogach przybywa samochodów, a w wielu miejscach tworzą się korki. Tegoroczne wyjazdy na cmentarze rozpoczną się zaś w piątek, czyli ten dzień tygodnia, w którym policja odnotowuje zwykle najwięcej wypadków drogowych.
Kluczowe fakty:
  • W 2024 roku w piątki doszło łącznie do 3475 wypadków drogowych.
  • W piątek 31 października może dojść do kumulacji wyjazdów na Wszystkich Świętych.
  • Kluczowe jest wcześniejsze zaplanowanie trasy - radzi ekspert.

W najbliższy piątek na drogach w całej Polsce rozpoczną się działania policjantów w związku z wyjazdami w okresie Wszystkich Świętych. Zdaniem ekspertów właśnie w piątek może dojść do kumulacji wyjazdów na cmentarze. - Okres Wszystkich Świętych to czas, w którym na drogach obserwowany jest wzmożony ruch. Tak może być szczególnie w tym roku, gdyż 1 listopada wypada w sobotę, zaś wyjazdy skumulują się najprawdopodobniej w piątek - zwrócił uwagę Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego (ITS).

Zauważył przy tym, że według policyjnych statystyk to właśnie piątek jest dniem, w którym notuje się najwięcej wypadków drogowych oraz najwięcej rannych, co pokazuje raport Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji dotyczący wypadków drogowych w Polsce w 2024 r.

Jak w tej sytuacji bezpiecznie dotrzeć na miejsce? - Kluczowe jest wcześniejsze zaplanowanie trasy, by nie było pośpiechu - radzi Krupiński.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bezpieczeństwo w czasie wizyt na cmentarzach. Na co zwrócić uwagę

Bezpieczeństwo w czasie wizyt na cmentarzach. Na co zwrócić uwagę

WARSZAWA
Alert RCB w kolejnych miejscach. "Zachowaj ostrożność"

Alert RCB w kolejnych miejscach. "Zachowaj ostrożność"

METEO

Najwięcej wypadków w piątki

Z danych KGP wynika, że w ubiegłym roku w piątki doszło do 3475 wypadków (16,1 proc.), w których zginęły 294 osoby (15,5 proc.), a 3954 osób (16 proc.) zostało rannych. To również w piątki dochodziło do największej liczby wypadków drogowych z udziałem dzieci do 14. roku życia (292). Także w tym dniu tygodnia odnotowano największą liczbę ofiar śmiertelnych wśród dzieci (16) oraz rannych (318).

Z kolei najbezpieczniejszym dniem pod względem liczby wypadków drogowych w ubiegłym roku były niedziele, kiedy doszło do 2239 wypadków (10,4 proc.), w których 2780 osób (11,2 proc.) odniosło obrażenia. Niestety nie obyło się bez ofiar - zginęło 269 osób (14,2 proc.).

W tym okresie odnotowano najwięcej wypadków

Statystyki pokazują również, że najwięcej wypadków z udziałem pieszych i najtragiczniejsze ich skutki zanotowano w miesiącach jesienno-zimowych, czyli w styczniu, listopadzie i grudniu. W 550 wypadkach, do których doszło w listopadzie ubiegłego roku, zginęło 40 osób, zaś 527 zostało rannych.

- W miesiącach jesiennych szybciej zapada zmrok, co nie jest korzystne szczególnie dla pieszych uczestników ruchu drogowego, którzy po zmroku, poza terenem zabudowanym, jeżeli nie noszą odblasków, są szczególnie narażeni na utratę zdrowia i życia - powiedział Krupiński.

Według danych policji w zeszłym roku w okresie Wszystkich Świętych doszło do 161 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a 19 zostało rannych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
47 min
Dane są szokujące. Tylu kierowców w Polsce przekracza prędkość

Dane są szokujące. Tylu kierowców w Polsce przekracza prędkość

Debata TVN24+
"Jazda na nich to ruletka". Apel do kierowców

"Jazda na nich to ruletka". Apel do kierowców

BIZNES

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Wszystkich ŚwiętychDrogi w Polscebezpieczeństwosamochody
Czytaj także:
Wyciek gazu w Radomiu (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria gazociągu, ewakuowano mieszkańców
Olsztyn
dziewczyny
Dziennikarki tvn24.pl nominowane do nagrody BONUS
Polska
Kierowca został tymczasowo aresztowany
Cofając autem śmiertelnie potrącił pieszego i odjechał
Katowice
Domowa bimbrownia na Dolnym Śląsku
Prowadził nielegalną "fabrykę" alkoholu
Wrocław
Stawy w Masłomiącej zostały w lutym 2025 r. wpisane do rejestru zabytków
Spuścił wodę ze stawów i zasypał je gruzem. Przedsiębiorca oskarżony
Kraków
Silny wiatr
Alert RCB w kolejnych miejscach. "Zachowaj ostrożność"
METEO
Karol Nawrocki i Patryk M. ps. Wielki Bu vel Buła
Tusk o "koledze prezydenta" i szukaniu azylu "u Niemca"
Polska
imageTitle
Stracił pracę za skandaliczne słowa pod adresem piłkarki
EUROSPORT
Bobrowniki
Kiedy będą otwarte przejścia z Białorusią? Rzecznik rządu wyjaśnia
BIZNES
30 min
Biały Dom
Trumpowe rewolucje. Symbol pogardy, czy wielka wizja?
Michał Sznajder
Przemysław Wipler
Wipler: nie wejdziemy w koalicję z nikim, kto nam nie da premiera
Polska
shutterstock_2525399911
Wydajemy coraz więcej na zwierzęta domowe
BIZNES
Otyłość seniorów można leczyć. To poprawia jakość życia
Często nie widzą w tej chorobie problemu, a mogą i powinni ją leczyć. Seniorzy i otyłość
Zdrowie
Szkoła we Włodarach
Szkoła ostrzelana z wiatrówki. Ewakuacja
Opole
Zderzenie aut w pobliżu lotniska
Zderzenie dwóch aut w pobliżu lotniska
WARSZAWA
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Drugi stopień ostrzeżeń IMGW w nowych miejscach
METEO
Prezydent Rosji Władimir Putin
"Nie ma sobie równych". Czym jest broń, którą testował Putin
Świat
Zderzenie dwóch aut na Wisłostradzie
Uderzyła w tył zepsutego auta. Korek na Wisłostradzie
WARSZAWA
Kolizja czterech aut na trasie S2
Kolizja czterech aut na trasie S2 i ogromne utrudnienia
WARSZAWA
Polskie myśliwce MiG-29 (zdjęcie ilustracyjne)
Wczoraj i dziś. Incydenty z Rosjanami nad Bałtykiem
Trójmiasto
imageTitle
Szpilka uczcił pamięć swojego psa w wyjątkowy sposób
EUROSPORT
Wystawiała używane ubrania na sprzedaż, oszukała prawie 700 osób z całej Polski (zdj. ilustracyjne)
"Dziewczyny, nie dajcie się nabrać". Rośnie zainteresowanie materiałami premium
Natalia Szostak
Front atmosferyczny przyniesie do Polski duże opady
Tak dynamiczny front przejdzie przez Polskę
METEO
Policyjna akcja przeciwko gangom w Rio de Janeiro
"Śmiercionośna operacja" brazylijskich służb. Rośnie bilans zabitych
Świat
Rozbity gang dyrektorek. Wyłudziły blisko 40 milionów złotych
Rozbity gang dyrektorek. Wyłudziły blisko 40 milionów złotych
Łódź
Łukasz Mejza na posiedzeniu Sejmu 5 sierpnia 2025 roku
Kolejny krok w sprawie ukarania Mejzy za rajd na S3
Polska
Lotnisko Balice
Incydent na krakowskim lotnisku
Kraków
Pan Rafał samotnie wychowuje dwie córki
Samotny ojciec i rozpaczliwa prośba o pomoc. "Przestaliśmy normalnie funkcjonować"
Najnowsze
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Koniec z abonamentem na telewizję i radio. "Archaiczny towar"
BIZNES
imageTitle
Geniusz Świątek. Oglądać można w nieskończoność
Najnowsze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica