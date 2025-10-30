Wyjazdy na Wszystkich Świętych mogą skumulować się jednego dnia

Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Prognozowana temperatura Źródło: Ventusky.com

Kluczowe fakty: W 2024 roku w piątki doszło łącznie do 3475 wypadków drogowych.

W piątek 31 października może dojść do kumulacji wyjazdów na Wszystkich Świętych.

Kluczowe jest wcześniejsze zaplanowanie trasy - radzi ekspert.

W najbliższy piątek na drogach w całej Polsce rozpoczną się działania policjantów w związku z wyjazdami w okresie Wszystkich Świętych. Zdaniem ekspertów właśnie w piątek może dojść do kumulacji wyjazdów na cmentarze. - Okres Wszystkich Świętych to czas, w którym na drogach obserwowany jest wzmożony ruch. Tak może być szczególnie w tym roku, gdyż 1 listopada wypada w sobotę, zaś wyjazdy skumulują się najprawdopodobniej w piątek - zwrócił uwagę Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego (ITS).

Zauważył przy tym, że według policyjnych statystyk to właśnie piątek jest dniem, w którym notuje się najwięcej wypadków drogowych oraz najwięcej rannych, co pokazuje raport Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji dotyczący wypadków drogowych w Polsce w 2024 r.

Jak w tej sytuacji bezpiecznie dotrzeć na miejsce? - Kluczowe jest wcześniejsze zaplanowanie trasy, by nie było pośpiechu - radzi Krupiński.

Najwięcej wypadków w piątki

Z danych KGP wynika, że w ubiegłym roku w piątki doszło do 3475 wypadków (16,1 proc.), w których zginęły 294 osoby (15,5 proc.), a 3954 osób (16 proc.) zostało rannych. To również w piątki dochodziło do największej liczby wypadków drogowych z udziałem dzieci do 14. roku życia (292). Także w tym dniu tygodnia odnotowano największą liczbę ofiar śmiertelnych wśród dzieci (16) oraz rannych (318).

Z kolei najbezpieczniejszym dniem pod względem liczby wypadków drogowych w ubiegłym roku były niedziele, kiedy doszło do 2239 wypadków (10,4 proc.), w których 2780 osób (11,2 proc.) odniosło obrażenia. Niestety nie obyło się bez ofiar - zginęło 269 osób (14,2 proc.).

W tym okresie odnotowano najwięcej wypadków

Statystyki pokazują również, że najwięcej wypadków z udziałem pieszych i najtragiczniejsze ich skutki zanotowano w miesiącach jesienno-zimowych, czyli w styczniu, listopadzie i grudniu. W 550 wypadkach, do których doszło w listopadzie ubiegłego roku, zginęło 40 osób, zaś 527 zostało rannych.

- W miesiącach jesiennych szybciej zapada zmrok, co nie jest korzystne szczególnie dla pieszych uczestników ruchu drogowego, którzy po zmroku, poza terenem zabudowanym, jeżeli nie noszą odblasków, są szczególnie narażeni na utratę zdrowia i życia - powiedział Krupiński.

Według danych policji w zeszłym roku w okresie Wszystkich Świętych doszło do 161 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a 19 zostało rannych.