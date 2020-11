Dziś Wszystkich Świętych. Cmentarze zamknięte

W ocenie sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski biskupa Artura Mizińskiego nie oznacza to, że nie można tego dnia wrócić pamięcią do osób, które odeszły. Podkreślił, że w Kościele katolickim 1 listopada jest dniem bardzo radosnym, w którym wspomina się wszystkich, którzy odeszli z tego świata i są już w wieczności z Bogiem, który jest źródłem wszelkiego życia i szczęścia, jakiego człowiek poszukuje. Dodał, że uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem, który przypomina o tym, że "każdy z nas powołany jest do świętości", bo oprócz świętych wyniesionych na cmentarze istnieją również "święci bezimienni, którzy, choć nie wyniesieni na ołtarze, to jednak poprzez swoją wiarę i zgodne z nią życie osiągnęli szczęście wieczne".